¿Se casa? Marcelo Tinelli hizo una importante confesión

Tras la culminación de un nuevo año de ShowMatch, Marcelo Tinelli se dispone a celebrar las Fiestas en familia. Después de un año intenso, el conductor se refirió al amor que lo une a Guillermina Valdés, su pareja hace siete años.

El cabezón se animó a hablar de sus planes a futuro y no descartó casarse con la modelo. "La posibilidad siempre está. Yo me siento ya casado. No sé si en el 2020. Los dos sentimos mucho amor, hemos formado una familia hermosa, nos queremos y nos cuidamos. La chance siempre está. Sería una linda confirmación", contó en Teleshow.

Luego, "le tiró la pelota" a sus hijos y aseguró que también le gustaría que pasen por el altar. “Me encantaría, pero es una decisión de ellos. Cande, por ejemplo, está creciendo mucho, haciendo sus shows, trabajando muchísimo. Mica está más dedicada al tema de la indumentaria y le está yendo muy bien. Fran está ayudándonos mucho en el tema ficción. Juani tiene propuestas de algunas señales para trabajar y en el baile es una genia, sacó los genes de su mamá. Y Lorenzo, bueno, todavía no sabemos", agregó.