Las Estrellas se reencuentran: la cómica cena de Marcela Kloosterboer, Celeste Cid, Julieta Nair Calvo y Violeta Urtizberea

Después del éxito de 2007, Las Estrellas, Marcela Kloosterboer, Julieta Nair Calvo, Celeste Cid y Violeta Urtizberea formaron un grupo de amigas. Varias de ellas, volvieron a compartir elenco en Separadas.

Lejos de mantener la distancia, las actrices chicas organizaron una salida para ir a cenar a un reconocido restaurante de San isidro.

Lo más cómico se dio cuando Kloosterboer mostró los platos que comieron y hubo algunas sorpresas. Ejemplo de esto fue que Calvo decidió comer brócolis mientras que Utizberea apostó por las clásicas papas fritas.

Tristemente las ausentes fueron Natalie Pérez y Justina Bustos pero, en este caso, trascendió que la actriz no tenía muy buena onda con sus compañeras.

"Flozmin", la pareja más querida de "Las Estrellas" se volvió a juntar

Violeta Urtizberea y Julieta Nair Calvo se volvieron a reunir tras protagonizar una de las parejas más aclamadas en la exitosa ficción "Las Estrellas" de 2017.

“Flozmin” era el nombre por el que se hicieron conocidas estas dos mujeres que se enamoraban y vivían un romance apasionado en la novela. Flor (Violeta) era una de las cinco hermanas, quien iniciaba una relación con Jazmín (Julieta), quien era parte del servicio del Hotel donde las hermanas administraban.

Después de dos años, las actrices se volvieron a juntar. Violeta está a punto de ser madre de Lila, la pequeña que está a días de nacer.

“Violeta y Lili, pasión por ellas", escribió Julieta en su cuenta de Instagram, refiriéndose a su amiga y a su futura hija.

El romance en la ficción fue bastante polémico y se vieron obligadas a aclarar diferentes situaciones: “Ninguna de las dos somos gays, no tenemos el prejuicio, pero no estamos acostumbradas a besar a una mujer y encima somos amigas, entonces fue raro. Pero creo que se vio lo que queríamos mostrar, que es la relación de amor", explicó Julieta Nair.

"No sé si cuesta más que con un hombre, siempre obviamente da cierto pudor hacer escenas íntimas, pero somos profesionales así que no es tanto revuelo para nosotros. Yo no tenía prejuicios con el tema, Viole tampoco, así que no fue difícil, uno está acostumbrado a besar a actores hombres pero no me costó más o menos: era algo nuevo, un desafío”, manifestó en ese entonces en una entrevista con Teleshow.