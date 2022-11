Se casó Daniella Mastricchio, actriz que formó parte del elenco de "Chiquititas"

"Chiquititas" es una de las novelas más inolvidables para la generación que pudo disfrutar todas las temporadas de la ficción de Cris Morena. Aquellos pequeños televidentes que hoy seguramente superan los 30 años, seguramente recordarán el personaje de "Sol", interpretada por Daniella Mastricchio.

La actriz hoy vivió uno de los momentos más emocionantes de su vida al unirse en matrimonio con su pareja, Matías Fabiani con quien se comprometió el 1 de marzo mientras disfrutaba de un hermoso amanecer a orillas del mar en la Costa Atlántica.

Daniella y Matías.

Daniella Mastricchio tuvo su despedida de soltera organizada por un grupo de amigas el pasado 6 de octubre, en la cual, entre otras cosas, la subieron al baúl de un auto vestida de novia para pasearla por la ciudad.

"Nos casamos", escribió la actriz junto al video de cómo fue la ceremonia civil de casamiento con Matías Fabiani. Las imágenes alcanzaron más de 2mil reproducciones en menos de una hora y los seguidores la felicitaron en las redes.

Cómo fue la propuesta de casamiento que recibió Daniella Mastricchio

Con la imagen en la que mostró por primera vez su alianza de compromiso, la artista detalló cómo fue la propuesta que le hizo su pareja. "Eran las 5 de la mañana del 1 de marzo, cuando me despertó firme y felíz, con la sonrizota que lo caracteriza y con los mates listos para ir a ver el amanecer juntos a la orilla del mar. Reconozco que a esa hora yo deseaba sólo dormir un poco más, pero me preparé y salimos", escribió la cantante.

"Después de un rato de mates, charlar y contemplar el sol asomar de a poco, él estaba algo nervioso. Yo podía sentir latir su pecho muy fuerte sobre mí espalda mientras me abrazaba. Me dijo...'Te puedo preguntar algo?' , 'Cerra los ojos', 'Abrilos' Con anillos en mano me dijo... 'TE QUERÉS CASAR CONMIGO?'. ¿Pues, Claro que SIIIII'", agregó Daniella.