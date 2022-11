Se confirmaron los invitados para PH: ¿Quiénes serán?

Se viene el cierre del año y con él uno de los últimos programas de Andy Kusnetzoff. El periodista trae invitados que más de uno quisiera tener.

Para este sábado 26 no existe excepción, el presentador tiene esperado recibir a Marcelo Polino y Nancy Pazos, a la actrices Mariana Genesio Peña y Sabrina Carballo, por último y no menos importante, la controversial Lucila "La Tora" Villar.

El programa se ha caracterizado por abrir los recuerdos y recorrer las emociones de sus invitados, durante este año Andy Kusnetzoff logró números televisivos que promediaron los 8.6 puntos que marcaron diferenciarse para así desplazar La Noche de Mirtha Legrand que marcaron un 7.5 otorgándole un segundo lugar. Gracias al éxito, es probable que el programa continúe en el próximo año, aunque se desconoce con precisión la fecha, se estima que sea para inicios de otoño del 2023.

La increíble participación de Agustina Cherri

Los invitados de Andy kusnetzoff siempre recuerdan anécdotas dentro del programa siempre. Y, entre esos momentos, quedan algunos más llamativos que otros, allí exponen sus más sensibles sentimientos, cómo es el caso de Agustina Cherri que como siempre le fue muy fácil soltar las lágrimas.

Hay que recordar el ejercicio que le hizo aplicar el periodista Andy kusnetzoff, dónde le pidió a Cherri que recreara una escena de ficción, para simular una pelea con otro de los invitados, la actriz no lo dudó. Ella debía reaccionar enojada, mientras le preguntaron ¿Fuiste novia de Rodrigo?: "Siempre en la intimidad, siempre te metes en la intimidad y la verdad no me parece, porque tengo una pareja en este momento, me ponés en una situación incómoda, tengo chicos y familia", dijo Agustina al retirarse enojada del estudio. La escena concluyó con aplausos y memes donde más de uno cayó en la fabulosa actuación de la intérprete.