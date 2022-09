Luisana Lopilato es una de las actrices argentinas con mayor reconocimiento y admiración en el mundo artístico. La famosa actriz y excantante tiene más de 25 años de carrera en el mundo de la actuación, y sus inicios, como muchas otras famosas de su generación, fueron descubiertas por Cris Morena.

En las últimas horas, Luisana Lopilato compartió en Instagram una foto y dos videos que la muestran en sus primeros casting y presentaciones que le dieron paso a la mujer profesional que es hoy.

La esposa de Michael Bublé escribió también unas emotivas palabras para sumarle su sentimiento a los videos: “¡Mis mejores recuerdos! Actuando desde que soy así de chiquita o cuando mi mamá me buscaba por el cole para irnos corriendo a un casting o cuando quedaba para algún comercial y en la calle me reconocían: "Mirá la chica del comercial" y no lo podía creer”.

“Había algo de ese día a día que me gustaba, que sentía que quería más. Siento que mi vida dio un giro por completo cuando me eligió Cris Morena a mis 10 años y le voy a estar siempre agradecida!”, sumó la actriz.

Se conoció el video del primer casting de Luisana Lopilato: "Mirá la chica del comercial".

“No dejo de ser consciente cada día lo afortunada que fui y soy de trabajar en lo que tanto amo porque supe siempre que no iba a ser fácil. Por eso, estudio y me sigo preparando para tener más herramientas para cada papel y es algo que me importa inculcarle a mis hijos, prepararse para conseguir lo que uno quiere”, continuó Luisana.

Para cerrar su posteo la actriz dijo: “¡Y todo se puso mejor con el amor y el reconocimiento de ustedes! Son ustedes los que me abrieron las puertas de sus casas y me aceptaron. ¡Gracias!”.

Famosas internacionales reaccionaron al posteo de Luisana Lopilato

La actriz suma adeptos en sus redes sociales, pero un comentario de una mega famosa actriz mexicana llamó la atención. Hablamos de Thalia. La actriz y cantante reaccionó al posteo y le dejó un “Hermosa” seguido de emojis de corazones y aplausos.

Catherine Fulop otra de las actrices internacionales con mayor llegada en el país, dejó su comentario: “¡Ay, te amo!”. Junto a estas importantes artistas, miles de fans celebraron este posteo de Luisana Lopilato.