Se dio a conocer el resultado de la pericia psiquiátrica de Felipe Pettinato

El viernes pasado Felipe Pettinato tuvo que ser trasladado luego de haber sufrido un brote psiquiátrico y quedó internado en el Hospital Pirovano en la Capital de la Ciudad de Buenos Aires. Allí le realizaron diferentes estudios y chequeos y hoy se dio a conocer la pericia psiquiátrica a la que fue sometido para ver que fue lo que le sucedió.

El parte documento se refiere a las cirugías Felipe: "Ha tenido un gran número de intervenciones quirúrgicas con el objeto de asemejarse a Michael Jackson y a raíz de eso recibió medicación del tipo opioide. Así empezó su problema con las drogas. Hizo varios tratamientos y tuvo cuatro internaciones. Tiene comprensión de la legitimidad de sus actos y puede dirigir sus acciones. En este momento, no presenta peligrosidad para sí ni para terceros. No presenta enfermedad psiquiátrica, pero es adicto a drogas”.

“El 19 de enero estaba citado a indagatoria pero se postergó la fecha para finales de marzo, porque la psiquiatra dijo que Felipe no estaba en condiciones. La pericia habla de problemas de drogadicción, que está ubicado en tiempo y espacio, sabe qué está bien y qué mal. Y no es inimputable”, relató Denise Dumas en "Hay que Ver" por El Nueve en referencia a la denuncia por abuso sexual que una menor le originó en 2019.

Felipe Pettinato rompió el silencio: "Lo único que puedo garantizar es que soy inocente"

Felipe Pettinato fue acusado de abuso sexual simple hacia la hermanastra de su pareja, Sofía Colosante. Finalmente, el hijo de Roberto Pettinato salió a defenderse y negó tener algo que ver con las acusaciones.

En diálogo con Confrontados, Felipe dijo: "Me río para no llorar por las víctimas que sufren eso realmente. No tengo nada para decir, lo que haya para decir lo dirá el abogado. Estoy a disposición de la justicia".

"No me reuní con la madre de la víctima", dijo y explicó: "La miré sorprendido y dije 'Si yo te hice eso te pido mil disculpas de corazón'. Me dio un abrazo y listo. Yo soy inocente, lo juro por mi hija".

"Lo que sé es que plantearon algo que no es un crimen. A mí me chocó mucho. A partir de esa noche en la que me hablaron de esa forma no las vi nunca más. Yo he compartido la cama con las hermanas de Sofía, ella es feminista a muerte, y es quien más me defiende", sostuvo Felipe.

"Toda la familia me defiende, menos la que quedó afectada. Honestamente no sé nada, sé que soy inocente. Esta mujer en cámara gesell yo no tengo idea que va a decir, pero que Dios la proteja y la haga salir adelante sin resentimiento y sin odio. Lo que quieren hacer es daño y obtener dinero", sumó.

Por último, comparó su situación con la de Michael Jackson: "Pettinato y Jackson son apellidos manchados. A él lo acusaron de un montón de cosas pero en la Justicia no se comprobó nada".