Se filtraron los chats entre Sabrina Carballo y Locho Loccisano: "Es muy desagradable"

"El Hotel de los Famosos" está llegando a su fin y aunque todos los participantes ya se encuentren fuera del reality porque las grabaciones terminaron hace varios días; las repercusiones, por lo que se ve en la pantalla de El Trece, están generando estragos en algunos participantes. Ese es el caso de Sabrina Carballo, Emily Lucius y Martín Salwe, entre otros.

En las últimas horas se filtraron los chats entre Sabrina Carballo y Locho Loccisano. Los televidentes defienden al participante por la situación que tuvo que vivir dentro del reality luego de ser víctima de las agresiones de sus compañeros que descreían sus ataques de pánico y lo discriminaban por ser uno de los últimos que entró al hotel.

Los chats entre Sabrina Carballo y Locho Loccisano.

La actriz le escribió a su compañeró: "¡Hola Lucas! Soy Sabrina, Mirá, ayer no te dije nada por respeto a mis compañeros, porque era su momento, pero quiero que sepas que lo que estoy viviendo es muy desagradable. No solo yo, sino mi familia, mis amigos y actores con los cuales trabajé. Hace semanas estamos siendo amenazados y agredidos".

Por su parte, Locho Loccisano le respondió: "Hola, Sabri. Lo sé. Hablé con Emily hoy y ayer. Mirá, yo subí un comunicado, voy a subir otro más y mi hermana habló con todos los fandom para que paren. Cuando yo pueda ir a los programas se va a calmar. Me pone triste por lo que están pasando porque todo fue en un contexto de excluidos. Pero, tranqui, aguanten unos días que cuando yo salga voy a hablar bien y voy a calmar las aguas".

Sabrina Carballo insistió para que Locho haga algo

Lejos de comprender que su compañero ya había compartido un comunicado pidiéndole a los fans que no ataquen a los demás participantes, Sabrina Carballo agregó: "Me están acusando de cosas que yo jamás hice y no haría a nadie. Esto es una locura total, jamás te hice ni dije nada para faltarte el respeto. De hecho, siempre hablamos todo. ¿Te parece que merezco todo esto?".

Locho Loccisano negó considerar que ella merezca el maltrato de los televidentes y le explicó: "Te juro que estoy haciendo todo lo posible a diario para que afloje porque más allá del programa son todas buenas personas que quiero que estén bien. Bancá unos días, ya estoy trabajando a diario en que todo se calme".