La bailarina Marixa Balli es una de las nuevas angelitas panelistas en el programa LAM conducido por Ángel de Brito en la seña de América y desde que está ahí, no para de dar comentarios polémicos. Habló de su relación a escondidas con Marcelo Tinelli, el músico Rodrigo Bueno y también de su paso por el Patinando. En las últimas horas la angelita protagonizo un cruce con Eliana Guercio y como es de esperarse la empresaria no se quedó callada. Es que la modeló manifestó que ella fue echada del programa y no por el voto del público, siendo que el programa era grabado.

En una nota que tuvo para LAM, la esposa de Chiquito Romero dijo: "La que se iba enojada siempre decía: 'me engañaron', 'fue un fraude', 'me sacaron'". Como si esto fuera poco, Eliana apuntó fuerte contra la angelita y dijo que era una desagradecida por criticar al programa. "Me parece patético estar criticando gente que te dio de comer y no te quejaste antes. Me da pena. Trataria de no hacerlo y que me crezca un poquito el cerebro".

Eliana Guercio en La 100

Con los tapones en punta, la bailarina salió a responderle

La bailarina Marixa Ballí decidió responderle a Eliana Guercio y dijo: "Hice un comentario y dije: 'que raro lo que me pasó a mí en el Patinando'. Me eliminaron en un programa que fue grabado a las 4 de la mañana. Ahora ninguna se acuerda... ¡Me tienen harta!", manifestó furiosa la angelita.

La nueva Angelita, Marixa Balli

Además agregó: "Soy una mina que labura, no vivo de ningún hombre, siempre me mantuve sola porque soy una empresaria. Si hice un comentario es porque venía al tema. Guercio está casada con un jugador de fútbol que tiene dinero. Si me hubiese tocado a mí eso, no me hubiese preocupado por crecer".

Antes de finalizar, la creadora de "La cachaca” tiró un comentario picante contra la esposa de Romero: "Por bancarme sola, por conseguir todos mis sueños. Nunca me regalaron absolutamente nada".

JM