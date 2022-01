Se pudrió todo: Ángel de Brito respondió a los ataques de Daniel Osvaldo

Instagram

Aunque Ángel de Brito ya había finalizado “LAM”, para nadie es un secreto la separación de Daniel Osvaldo y Gianina Maradona a partir de Año Nuevo, cuando estando en Miami, fueron vistos festejando por separado. Luego se dejaron de seguir en redes y el exfutbolista dio mucho de qué hablar, según trascendió.

Eso parece haber enojado a Osvaldo que en su momento publicó en su cuenta oficial de Instagram, una canción titulada “Aventuras de Tv”, donde exponen la necesidad de los medios de saber todo lo que ocurre con la vida de los artistas. Al parecer estaba destinada a Ángel de Brito entre todos.

Ángel de Brito

Como si eso fuera poco, el exfutbolista publicó hoy: “Parece ser que a mis amigos Luis Venfrula, Jorge Roinol y Ángel Delito no les gustó mucho el temita que les dediqué y todos los días me inventan una nueva. LTA los 3 chicos! Les mando un besito enorme desde Miami”.

Esa agresión no fue pasada por alto por los seguidores de Ángel de Brito quienes rápidamente aprovecharon el #angelresponde para preguntarle si estaba al tanto de lo que le había dedicado Osvaldo, a lo que el periodista respondió sin pelos en la lengua: “Que se dedique a ser padre”.

Pero eso no es todo, ya que Ángel de Brito agregó que no había visto las publicaciones del deportista porque sin que lo siga lo bloqueó de las redes. Y para terminar de evidenciar su enojo con lo sucedido contraatacó: “Yo no estoy en la tele y él nunca estará en la música jajajaja”.