Stefi Roitman y Gastón Soffritti se conocieron en el 2014, cuando se los vieron besándose en un boliche. La pareja se enamoró y cuatro años más tarde formalizaron, pero luego rompieron y los verdaderos motivos salieron a la luz.

La actriz y el actor tuvieron su historia de amor cuando se reencontraron en el 2018 durante la grabación de la serie "Simona". La química entre ambos fue muy fuerte.

Pero debido a la falta de compromiso de ambos a querer avanzar y crecer como pareja, ambos tomaron caminos separados.

Gastón Soffritti y Cande Molfese

Hoy, Gastón Soffritti está en pareja con Cande Molfese con quien se casará en el 2024.

Stefi Roitman y Ricky Montaner

Por su parte, Stefi Roitman se casó con Ricky Montaner, viven en Miami y es una integrante más de a familia Montaner.

Los verdaderos motivos de separación de Stefi Roitman y Gastón Soffritti

La pareja rompió en el 2019 y ambos dejaron un comunicado en sus redes sociales. Con el correr de los años, Gastón Soffritti reveló el motivo de su ruptura. "Sentíamos que en ese momento no teníamos tiempo para nosotros".

Gastón Soffritti y Stefi Roitman

Luego, agregó: "No había objetivos en común a corto plazo como casarnos, convivir o tener hijos. Medio que necesitábamos vivir la vida y nos preguntamos: '¿Por qué no vamos por este lado? Seguro nos sentimos mejor'".

Gastón Soffritti y Stefi Roitman

Así cómo Gastón Soffritti contó su verdad, por su parte Stefi Roitman avaló lo que dijo su ex y agregó: "La relación se terminó porque no le metíamos pilas a la pareja y no hacíamos cosas distintas. Nos ofrecieron bailar juntos en Showmatch pero él no quiso por principios. Dejamos las cosas muy claras y me hizo crecer un montón".

J.M