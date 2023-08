Andrés Nara y Wanda Nara casi nunca tuvieron una buena relación como padre e hija, aunque se conoce que hubo una reconciliación en el medio y el mediático conoció a sus nietos, sin embargo, continúan distanciados y actualmente fue cuestionado por aparecer en varios programas, en medio de la preocupación por la salud de la conductora de MasterChef.

Recientemente el padre de la empresaria reveló en Nosotros a la mañana que no está de acuerdo con lo que pasó años atrás entre Maxi López, Mauro Icardi y su hija, cabe recordar que el empresario nunca tuvo una buena relación con su actual yerno y en diálogo con LAM contó el verdadero motivo.

Wanda Nara y Mauro Icardi

Por qué no tiene una relación Mauro Icardi y Andrés Nara

"La realidad es que no nos llevamos, yo tengo una personalidad que no voy a cambiar y él tiene la suya, es un ida y vuelta, me he equivocado alguna vez y he pedido perdón, pero no tenemos vínculo", empezó diciendo Nara.

Acto seguido, comenzó a una enumerar los motivos de por qué no tienen una buena relación: "Fue por el primer embarazo de Wanda con Mauro. El problema fue que yo me anticipé y lo dije, pero estuve mal porque él quería dar la primicia, obviamente porque era su primera hija. Pedí disculpas porque él se ofendió", expresó. Luego, contó que su nieto más chico le habría llamado ‘’papá’’ al futbolista cuando recién empezaba su relación con Wanda y dicha actitud no le gustó al abuelo, por lo que tuvieron un desencuentro.



Andrés Nara, Wanda Nara junto a sus hijos

Pese a los problemas del pasado, a finales del 2022, Andrés pudo acercarse a su hija y nietos cuando tuvo una crisis con el jugador. El encuentro fue muy lindo, ya que pudo conocer a sus nietas por primera vez: "Un poco antes de las fiestas conocí a mis nietas y después pasamos las fiestas todos juntos’’, contó.

Finalmente, Andrés Nara reveló que la relación con su hija Wanda Nara venía más que bien, pero volvieron a distanciarse: "Venía todo bien hasta que Alicia y yo volvimos a los medios con una producción de fotos y con la campaña del Bailando, ahí se cortó todo, de todos modos, yo mato y muero por mis hijas. Si necesitan algo, yo estoy", aseguró.

D.M