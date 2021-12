Se viralizó una foto de Wanda Nara al natural y sin filtros

Al natural y sin problemas, Wanda Nara se dejó ver haciendo las compras en un mercado de Santa Bárbara. Luciendo un vestido de jean y un colorido morral, la empresaria y modelo posó junto a varios compradores que, como ella, se preparaban para poder a punto sus casas para recibir el nuevo año.

"Nacional y popular. Wanda Nara de la gente en el mercado de Santa Bárbara... Compró una pala, papel higiénico y jabón en polvo", escribió la periodista Luciana Elbusto junto a la imagen que se volvió viral.

La foto viral de Wanda Nara al natural.

Sin una gota de maquillaje, Wanda sorprendió a todos por su accionar tan terrenal, que la diferencia de otras celebridades que evitan dejarse ver en el supermercado o posar con quienes les piden una foto.

En su paso por Argentina, la empresaria y modelo probó una vez más que es una mujer con los pies en la tierra y sin miedo a mostrarse sin filtro.

Wanda Nara reveló una mala experiencia en una peluquería de París

Wanda Nara llegó a la Argentina y está siendo furor con su línea de cosméticos, pero además grabó una publicidad para Netflix que está siendo furor.

La mediática filmó el material en París como parte de la promo por la nueva temporada de “Emily en París”, y allí brindó una entrevista exclusiva a la plataforma en donde reveló una curiosa anécdota que vivió en una peluquería parisina.

“Por la moda. Llegás acá y todo existe, lo que quieras está", comenzó Wanda Nara en su relato. "Es verdad que yo tengo un estilo un poco diferente. Y me ha pasado de ir a la peluquería y que me digan: ´No, no, no, no, mi amor. Ese rubio no es parisino y vos vivís en París´”, dice que le dijeron.

“Y yo dije: ´¡Ay no, por favor, que no me cambie el color porque este color, soy yo!´ Como que tienen el concepto del look de acá, del estilo que usan acá", contó la mediática.