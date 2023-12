Nancy Dupláa dejó boquiabiertos a sus seguidores al protagonizar un cambio de look radical que la muestra completamente irreconocible. Una fotografía filtrada en las redes sociales revela a la actriz con cabello rubio, labios hinchados, cejas retocadas y un notorio exceso de maquillaje.

La sorprendente imagen, compartida inicialmente en Instagram por su amiga Jimena Barón, muestra a Nancy Dupláa en una transformación impactante que ha generado comentarios y especulaciones entre sus seguidores.

A qué se debe el cambio radical de Nancy Dupláa

El cambio estético de la actriz no pasó desapercibido, y la fotografía causó revuelo en las redes sociales, donde los usuarios no han dejado de comentar sobre su nueva apariencia. El cabello rubio contrasta con su imagen tradicional, mientras que los labios hinchados y las cejas retocadas son evidencia de una intervención estética notoria.

Jimena Barón no dudó en compartir la imagen, mencionando a otras amigas y escribiendo: "Las amo Nancy Dupláa y Carla Peterson. Riendo de los hilos tensores". La publicación incluye un emoji de carcajada y la recomendación de ver la película "No me rompan", en la que Dupláa comparte protagonismo con Barón y Julieta Díaz.

La película, centrada en un grupo de mujeres que se conocen en una terapia de manejo de ira y deciden exponer a un cirujano de dudosa reputación, destaca el nuevo look de Nancy Dupláa como parte esencial de su personaje.