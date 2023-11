Amalia Granata celebró la eliminación del Ministerio de la Mujer y Nancy Dupláa la fulminó: "No escupas para arriba"

En la jornada del domingo, Javier Milei, candidato de La Libertad Avanza, logró una victoria en el balotaje con una diferencia de 11 puntos sobre su oponente, Sergio Massa, representante de Unión por la Patria. Tras el éxito del candidato libertario, la diputada Amalia Granata expresó su alegría por una de las medidas anunciadas por el economista: la eliminación del Ministerio de la Mujer, instaurado durante la administración de Alberto Fernández.

El fuerte cruce de Amalia Granata y Nancy Dupláa

Granata escribió: "Hagamos una despedida que se nos va el Ministerio de la Mujer". Ante este mensaje, la actriz Nancy Dupláa decidió confrontarla, respondiendo: "Pero no se van las millones de niñas y mujeres que creen en él, Amalia. Tuvimos años y años sin Ministerio, e igual creamos sentido, cultura y cosas hermosas", empezó comentando. Seguidamente, continuó: "No escupas para arriba, consejo. La historia me cuenta que las feministas cada vez son más años a años, trascendemos lo partidario y sobre todo seguimos conquistando los derechos de los que vos disfrutas. Te dimos todo. Hay que ser más leída y menos gritona, hay que tener menos odios y más formación. Eso define a las personas con altura y argumentos de las panelistas de un programa de chimentos".

El cruce de Amalia Granata y Nancy Dupláa

El cruce no terminó allí, Ángel De Brito se metió en la disputa y citó en su cuenta de X: "Dupláa diciéndole burra a Granata". Al leer esto, la diputada provincial mencionó el tuit del conductor de LAM y remató: "Sorora".

De esta manera, Nancy Dupláa y Amalia Granata protagonizaron uno de los cruces más picantes de famosos tras la victoria de Javier Milei para la presidencia de la Argentina.

AM