Hablamos en exclusiva con el cordobés Sebastián Colazo, locutor nacional de 25 años, proveniente de Arroyito, Córdoba, a quien un día la inspiración lo sorprendió de manera grata y le regaló a Vicky, La Cajera. El influencer aprovechó la oportunidad e hizo de este personaje el punto de partida para ser reconocido en TikTok e Instagram y darle rienda suelta a su talento e imaginación.

La popularidad de Sebastián Colazo llegó, gracias a su talento genuino para hacer humor con circunstancias de la vida cotidiana, como lo es esa pequeña interacción que existe entre una cajera y un cliente cuando se cruzan durante 5 minutos en el supermercado.

Actualmente Sebastián tiene tres grandes personajes, Vicky, La Cajera, La Mami del Cole y La Preceptora. Cada uno de ellos, tiene el sello del influencer, tanto en la caracterización física como en su esencia misma.

Sebastián Colazo: “La Cajera es otra persona más allá de mí, que no lo siento con los otros personajes que hago”.

Revista CARAS - ¿Cómo termina un locutor haciendo sketches de humor?

Sebastián Colazo: Fue una cosa que se dio de un momento a otro. Estaba jugando con mi primito al supermercado, él traía cosas de la casa en un carrito de plástico y yo le dije: “Bueno, vení que yo te cobro” y así empezó el juego y pensé que eso debía estar grabado y publicado.

TikTok ya tenía un montón de gente que hacía contenido y yo quería empezar a hacerlo y esa fue una señal. La verdad que fue un boom que no me lo esperé jamás. Empezó más como hobbie por estar en la pandemia y por usar TikTok ¡Como todo el mundo!

Yo arranqué locución cuando tenía que elegir qué estudiar al salir del secundario y siempre quise hacer algo referente al arte, a los medios y no sabía por dónde empezar. Como quería ir a la acción directa, la locución me daba eso que estaba buscando. Desde que entrás a hacer locución te metés en una radio y en un estudio de Tele, y ahí empezás a aprender las técnicas.

- ¿Cómo preparás los personajes?

Sebastián Colazo: Yo creo que lo fundamental de todo esto, está en ver lo que le pasa a todo el mundo. Mis personajes nacen de la vida cotidiana. Es lo que ocurre con una mami afuera de un colegio o lo que te pasa en un supermercado con la cajera.

Mi idea es mostrar eso, con un tono de humor, de comedia y un poco de exageración, claramente; pero es eso. Es básicamente lo que nos pasa a todos.

- ¿Cuál es la esencia de Vicky, La Cajera, con qué personalidad la describirías?

Sebastián Colazo: La Cajera tiene días buenos, días malos, con idas y venidas de humor. Un día te trata hermoso y al otro día te trata mal. Lo que creo que es fundamental, es que su personalidad propia, porque si bien tiene muchas cosas mías, hay un montón de actitudes que yo no haría jamás en la vida diaria. Es muy pícara la cajera. Viene un cliente que le pareció lindo, se pone a charlar y se va a tomar algo con él.

La Cajera comenzó siendo una cajera más del supermercado. Ella quería manejar el local y se creía la dueña del lugar, pero, estaba teniendo un papel mucho menor. ¡Sin quitarle mérito a las cajeras que las amo! En realidad, lo que ella quería, era estar más arriba de lo que estaba siendo como cajera.

- ¿Pensaste mucho en cómo iba a ser el outfit de La Cajera?

Sebastián Colazo: El outfit de la cajera en los primeros videos fue muy improvisado. Yo trabajaba en radio, en Arroyito, Córdoba, y hacíamos unos sketches con pelucas de cotillón, como la del personaje. De un día para el otro, cuando empecé a hacer los videos, era lo que tenía a mano.

Agarré la gorra que usaba todos los días con esa peluca de cotillón, tenía un labial de una marca muy conocida y me lo puse. ¡El look surgió de casualidad! Con el correr de los días y del tiempo, le fui dando un poco más de identidad al outfit y más cuando entré a trabajar en televisión. “La cajera es otra persona más allá de mí, que no lo siento con los otros personajes que hago”.

- ¿Aplicás la locución propiamente dicha en tus personajes?

Sebastián Colazo: No, no la aplico en ninguno de mis personajes. Me meto más por el lado de la actuación y me dejo llevar. Pero, para La Cajera, sí me sirvieron mucho las técnicas para trabajar en televisión. Alguien que sale de las redes sociales y se mete en un estudio de TV, queda algo impresionado con todo lo que es. Pero la técnica de locución la uso cuando soy Sebastián y me piden grabar alguna publicidad o hacer una nota.

-¿Cómo le das ese diferencial a cada uno de los personajes?

Sebastián Colazo:Trato de diferenciarlos desde lo físico. Sí La Cajera es rubia, onda Susana Giménez, entonces, La Mami del Cole va a tener el pelo totalmente oscuro. Trato de darle detalles característicos. La cajera tiene el fondo del supermercado y no puede faltar la peluca rubia y la gorra.

A La Mami del Cole no le puede faltar en la mano una cartera y un celular. La Preceptora debe tener sí o sí, su chalequito bordadito con las llaves en la mano y un papel, como toda preceptora. Eso genera identidad y diferenciación entre los personajes.

-¿Cuál es la red social donde más éxito tienen tus personajes?

Sebastián Colazo: Al principio comencé utilizando TikTok y ahí es donde tuve mayor cantidad de llegada masiva en un primer momento. Luego, con el fin de generar practicidad y de cara a un perfil más de figura pública o comercial, La Cajera llegó a Instagram. Es un buen aliado para lograrlo.

Cuesta más lograr que la gente se pueda interesar por ver lo que vos hacés en tu vida cotidiana y no tanto como los personajes, entonces, está bastante parejo hoy en día.

- ¿Cómo fue la experiencia de llegar a la TV?

Sebastián Colazo: Fue una experiencia única e inigualable. Tenían que alinearse los planetas para que en el mismo año que yo saqué de casualidad un personaje de una cajera, se haga un programa de un supermercado en la televisión abierta, y de paso, necesiten de una cajera y piensen en mí. ¡Fue increíble! Fue el famoso: “Estoy en Disney” .

Era llegar todos los días al canal, a uno de los más importantes de la TV argentina, a uno de los primeros, pioneros en un montón de cosas y tener mi lugar ahí adentro. O sea, habían pasado grandes de la Televisión por ahí.

Yo estaba maravillado, tenía mi camarín, mí vestuarista. ¡No lo podía creer y todavía hoy, no lo puedo creer! Lo veo en la distancia y digo ¡Wow, lo que me pasó! Es increíble. Luego uno naturaliza cosas y al verlo en la distancia es mágico y decir: “¡Me pasó a mí!”.

El trabajar en TV le marcó un antes y un después al personaje en sí, en las redes sociales. Si bien, no estaban conectados, pasó a ser una especie de diva de las cajeras.

Sebastián Colazo contó en detalle cómo es trabajar con José María Listorti

Sebastián Colazo: José María Listorti es una de las personas más queridas que vi en el medio, y por la gente. Es admirable ese talento que tiene. Listorti genera esos buenos grupos de trabajo que dan ganas de trabajar. Con quién hablo, que trabaje o haya trabajado con él, no tiene nada malo que decir, es increíble, y yo lo viví en carne propia. ¡Ha sido un excelente compañero!

José María me ha dado oportunidades grandísimas. Yo empecé en el programa Super, Super gracias a él y a su mujer que me veían en TikTok. El conductor decide mucho en un programa y asimismo, elige cuánto protagonismo te da. Yo podría haberme quedado con un mínimo sketch y ya, pero, pasé a estar prácticamente en todo el programa haciendo una co conducción, gracias a que él me lo permitía, ya qué él me daba los pies exactos para poder hablar y participar en el juego y hacer lo que tuviera ganas, porque tenía libertad absoluta.

Vicky y José María Listorti.

- ¿Se mantiene el vínculo entre los dos?

Sebastián Colazo: Seguimos en contacto, con una linda amistad y con ganas de seguir haciendo nuevas cosas. ¡Ojalá el medio nos encuentre! Nos divertimos mucho y siempre hay un mensaje de la gente pidiendo que volvamos.

Qué hacía Sebis, antes de Vicky

Sebastián Colazo: Terminé mi secundaria en Arroyito, luego me fui a Córdoba, capital para empezar a estudiar locución. En el medio trabajé en la facultad donde estudiaba. Trabajé en la parte académica, también trabajé en algún que otro bar, en perfumerías. Como cualquier otro estudiante que también trabaja.

Cuando me recibí ya empecé a trabajar en radio y televisión en mi ciudad. Quiero agradecerle a mi ciudad Arroyito que fueron los primeros que me abrieron las puertas para trabajar de lo que yo quería, de lo que estudié y me gustaba.

- ¿Qué opinión recibís sobre tus personajes, por parte de tus papás, amigos o personas más queridas de tu entorno?

Sebastián Colazo: El apoyo familiar fue fundamental cuando me mudé acá a Buenos Aires. Fue un cambio importante porque me vine a vivir. El apoyo siempre ha estado. Todo este boom se dio tan de repente y tan rápido que todos quedaron en shock de buena energía.

- ¿Recibís feedbacks de las cajeras, mamis o preceptoras con quienes te encontrás en la calle?

Sebastián Colazo: He tenido la suerte, creo, de nunca meter la pata aún. ¡Que me puede pasar tranquilamente! Porque yo nunca fui preceptora, no trabajé nunca en un supermercado, no soy madre, ¡claramente! y tampoco trabajé en la administración pública.

Todos mis personajes nacieron de observar situaciones cotidianas. Tengo un apoyo tan grande y tan lindo de la comunidad de cada uno de estos personajes, que hasta me han mandado capturas donde estoy en la foto de los grupos de WhatsApp de las cajeras de los supermercados. ¡Es fuertísimo!

Recibo mensajes de hijos que dicen que sus mamás son preceptoras y que las ven viendo mis videos. ¡Es buenísimo esa recepción del otro lado! Una semana que no subo algo me escriben diciendo que me olvidé de ellos. Todos siempre desde el cariño.

Sebastián Colazo explicó por qué sus personajes salen solos en los videos y aclaró el porqué de “los silencios” que usa

Sebastián Colazo: En primera instancia dije ¿Qué hago? Hago los dos personajes, hago el papel de La Cajera y el del cliente; pero lo vi innecesario porque al ser videos bastante cortitos, no necesitaba tanto, ¡ya La Cajera habla mucho! Con el correr del tiempo, me di cuenta que los silencios estaban siendo utilizados a mi favor. Aparte que me gusta que la gente se imagine lo que sea que puede responder el cliente; de hecho, habilita la opción de que hagan dúos.

- ¿Cómo preparás los sketches?

Sebastián Colazo: Detesto grabar con guión, lo detesto. Tengo otros amigos influencers que hacemos colaboraciones y los veo ahí armando el guión y, a mí me da una fiaca. Sí, yo grabo teniendo en cuenta lo que voy a decir. Me gusta tener la idea fresca, que la voy manejando en la semana. Si escucho algo que me interesa, lo proceso, le voy buscando la vuelta, hasta que un día me inspiro y lo grabo. Me baja la info y lo grabo.

Recibo muchos mensajes con sugerencias de la gente y me parece muy divertido. Capaz me cuentan alguna anécdota de lo que les pasó en el súper y lo aplico, pero, no me genero un guión. Tengo una idea y la aplico. También, porque me parece más genuino.

Muchas veces prefiero subir algo que sé que le va a ir bien o que sé que le va a gustar a mi público, ya no sé si se va a hacer tan viral o tan masivo.

- ¿Qué tipo de humor hacés con tus personajes?

Sebastián Colazo: Es un contenido más Family Friendly. Es un producto más bien a la antigua si se puede decir así, mucho más simple. Mi humor no tiene una etiqueta exacta es humor para toda la familia.

Cómo influye el talento de Susana Giménez en la vida de Sebastián Colazo

Sebastián Colazo: Soy abiertamente fan de Susana Giménez. Me parece increíble su carrera, su trayectoria, su carisma y veía mucho todo lo que hacía Susana y Antonio Gasalla. Desde la improvisación ya sea desde los sketches de La Abuela o de La Empleada pública, ellos no tenían un guión, entonces va para ese lado, a la improvisación de lo que salga en ese momento.

Susana Giménez y Antonio Gasalla son dos referentes para mí. Lejos estoy de querer ser como ellos, sino que me inspiran a seguir y ver lo que lograron en su momento y lo que son, hoy en día.

Los seguidores de Sebastián Colazo se encontrarán con lindas sorpresas para el 2023

Sebastián Colazo: Tenemos muchas ganas de hacer algo en TV. Estamos hablando con productores y tengo muchas ganas de hacer radio. Este año casi se da, pero ya sabés cómo son los proyectos. En el país influyen muchas circunstancias como para que sucedan las cosas, pero, en el próximo año se viene con todo.

De lo que te puedo contar, venimos con teatro en calle Corrientes. En breve empezamos con los ensayos. Y yo creo que vamos a seguir con las redes sociales. ¡Tengo ganas de lanzar unos personajes nuevos! Estos personajes nuevos están latentes ahí, escuchando al público y viendo con que este quiere recibir del otro lado.

Si Dios quiere, el 2023 nos va a encontrar con Televisión, Radio, Redes Sociales y Teatro. Así que vamos a estar cubriendo todo.

- ¿Cuál es tu balance profesional de este 2022?

Sebastián Colazo: Ha sido un año espectacular, uno de los mejores desde que arrancó todo esto. El verano del 2022 empezó con un programa de televisión que le estaba yendo increíble.

El final del programa marcó también una experiencia única en mi vida. Se me terminaba una de las cosas más importantes que me pasaba y así y todo, seguía con el auge de los videos. ¡Gracias al universo le sigue yendo muy bien a cada cosa! Entonces, ha sido un año excepcional desde conocer gente nueva fuera y dentro de la televisión.

Este año descubrí que tengo la capacidad para hacer muchas cosas a la vez. Una especie de multitasking. Fue un año fabuloso.

A modo de reflexión, el influencer le envió un importante mensaje al público: "Siempre trato de dejarlo claro. Los que estamos haciendo contenido en televisión o en redes, somos humanos como el resto de los que están del otro lado mirando. Y nos pasan cosas y trato de transmitir buena energía, pero, cuando tengo la energía baja, me peleo con un familiar, con alguien en la calle. ¡Porque eso también nos pasa! trato de contarlo para que no piensen que somos robots que trabajamos en pos de algo y que somos inhumanos. Nos pasan cosas como a todos y me gusta mostrarlo para que el otro se identifique y forme empatía con el del otro lado".