Sebastián Estevanez habló sobre su salud tras sufrir un accidente doméstico

Sebastián Estevanez vivió un complicado momento después de que un bidón del alcohol le estallara en la cara cuando intentaba prender su estufa hogar. El incidente sucedió hace algunas semanas por lo que el actor debió comenzar un tratamiento con calmantes.

Pero a pesar de la gravedad de este accidente, la familia y entorno del intérprete evitó hacer declaraciones a la prensa hasta este jueves, cuando Sebastián decidió compartir un comunicado en su cuenta de Instagram.

“¡Hola! Agradezco a mi familia, amigos y quienes me enviaron mensajes y me llamaron por teléfono en uno de los momentos más difíciles de mi vida. Tuve un accidente doméstico hace 18 días en el cual me explotó un bidón de alcohol cuando quería encender el fuego. Se me prendió fuego la cara, el cuello y la mano. Por suerte no le pasó nada a mis hijos ni a Ivana y estoy cada día mejor”, explicó mediante el comunicado.

Estevanez, quien fue atendido por el doctor Gustavo Sampietro, aseguró que ya no tiene que tomar más antibióticos ni analgésicos. “La leña estaba húmeda. Y, como no agarraba, me mandé la cagada de usar alcohol”, explicó en Teleshow.