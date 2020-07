Sebastián Yatra reveló los verdaderos motivos de su separación con Tini Stoessel

Después de algunos meses de confirmar su ruptura con Tini Stoessel, Sebastián Yatra se animó a dar detalles de la separación.

"Mi corazón está bien, terminé con Martina ya hace casi dos meses, obvio no fue un momento fácil y no lo ha sido. Nos seguimos queriendo cantidades y yo siempre voy a querer lo mejor para ella, siempre vamos a respetarnos, siempre nos vamos a tener un gran cariño”, dijo Sebastián en una charla con la conductora de Univisión Chiquinquirá Delgado, en El Break de las 7.

Luego, se refirió a los motivos de ruptura. "Tomamos una decisión para que cada cual haga lo que le nace del corazón al máximo, en este momento ella está allá en Argentina, yo estoy en Colombia y aunque tengamos carreras muy similares, también nuestras metas de vida, o a largo plazo, a veces van por distintos caminos. Yo lo que siempre digo, el hecho de que algo no dure para siempre no significa que es un fracaso para mí, esto que yo viví con ella ha sido de las bendiciones más grandes de mi vida, para mí siempre seguirá siendo un milagro muy bonito, positivo, algo con lo que he crecido y ojalá siempre podamos conservar esa bonita amistad", agregó.