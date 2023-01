Sebastián Yatra y Aitana ya no se esconden y fueron descubiertos llegando juntos a Los Ángeles.

La pareja de cantantes también se aloja en la misma mansión de esa ciudad. Aunque no compartieron imágenes juntos, según las fotos que suben en sus redes sociales el contexto es idéntico: mismos ventanales, misma terraza y vistas a La La Land desde Hollywood Hills.

La relación entre Aitana y Sebastián Yatra comenzó cuando ambos compartieron el jurado en La Voz Kids y también hicieron duetos en sus respectivos discos, Corazón sin vida y Las dudas. Según parece, esta química entre ambos era tal que Aitana tuvo problemas con su anterior pareja, Miguel Bernardeau por este motivo.

Los indicios de este romance comenzaron a finales de diciembre cuando Sebastián Yatra asistió a uno de sus conciertos. Luego, ambos viajaron a Londres con amigos y hasta decidieron empezar el nuevo año juntos.

Quién fue el último amor de Sebastián Yatra

Aunque fue vinculado a diversas figuras, el último amor de Sebastián Yatra fue Tini Stoessel. Los dos tomaron caminos diferentes y su romance comenzó en 2019 y se extendió a 2020, cuando ambos comunicaron su separación en plena pandemia.

Sobre cómo quedó el vínculo, Tini hizo referencia en una reciente entrevista. "Hay mucho cariño y es desde un lugar bonito, hemos vivido cosas muy lindas. Me gusta mucho su música, y siempre que escucho una canción que he conocido o la he escuchado antes, es con mucho amor", dijo la cantante que está actualmente en pareja con Rodrigo de Paul.

En esta misma línea, Sebastián habló de Tini en una entrevista con Susana Giménez y la diva le preguntó por Tini. "Le deseo tanta felicidad en todo lo que hace, y con toda la gente que conozca en su vida", dijo él. "Es complicado, sobre todo cuando las cosas son tan expuestas", dijo el músico.