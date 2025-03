Pampita sabe cómo disfrutar de sus vacaciones, cuando decide tomarse unos días de descanso. La modelo se encuentra en Miami, viviendo grandes momentos en la playa y de noche junto a sus seres querido. Con una amiga, visitó el lugar donde vive su pareja, Martín Pepa, y recorrió los lugares más lujosos. En las últimas horas, compartió en su cuenta de Instagram, un jugado look que eligió para una noche de cena y se llevó el halago de sus seguidores.

Jugado y elegante: Pampita lució un look de seda y transparencias

Los últimos días de Pampita fueron a puro paseos en la playa, cabalgatas y mucho relax. La modelo decidió tomarse unos días bajo el sol de Palm Beach, en Miami, Estados Unidos. Desde allí, siguió promocionando los modelos de sus anteojos, y compartió inéditas fotografías de sus días más relajantes. Junto con una amiga, fue de compras a los mejores lugares y cenó en los restaurantes de lujo, desde donde publicó, en su cuenta de Instagram, las mejores postales.

Sin embargo, la modelo no eligió el lugar solo por la belleza que éste le regalaba. Martín Pepa, su actual pareja, vive en el país norteamericano, donde lleva a cabo su carrera como polista. Desde que confirmó su relación en los últimos meses del 2024, Carolina Ardohaín lleva una vida de lujos y viajes en el exterior, debido a las distancias. Ambos se complementan con el gusto del otro: mientras que ella participa de eventos importantes del deporte, él la deja lucirse con los mejores looks para ellos.

Una cena especial con Pampita

En las últimas horas, compartió un jugado look que decidió lucir para una noche que parecía ser romántica. En el restaurante y hotel Casa Tua, Pampita mostró un vestido estilo lencero que enamoró a todos sus seguidores, y, si bien no lo mostró en su publicación, muchos aseguraron que era ideal para una cena de gala con su pareja. El look era largo hasta los tobillos, y presentaba un escote en V. Mientras que en algunas partes era de seda total black, en otras predominaba el encaje que dejaba lucir la figura de la modelo.

Pampita cerró el look con unos tacos stilleto negros, y se llevó los halagos de todos. Sus seguidores no dudaron en mostrarle el cariño que le tienen, y el buen gusto en la moda que demostró con el vestido ideal para las salidas en Estados Unidos. Ella logró lucir un estilo elegante, pero jugado y sexy para una noche especial en Miami. Sin dudarlo, demostró que está pasando sus mejores dias junto a sus seres queridos, mientras continúa con sus trabajos de modelo desde el exterior.

