Fue en el game show comandado por Guido Kaczka en donde la referente de la moda explayó por qué este fenómeno impactaría en el normal desarrollo de los acontecimientos. "Venimos de todos los planetas alineados del 28 de febrero que fue tremendo, mucha energía", comenzó contando la figura a partir de sus saberes astrológicos.

"No voy a la astróloga pero sí creo, creo en los signos, en la luna. Los días de luna llena a mí me afecta un montón y los eclipses ni te digo, para mal siempre", continuó entre risas. "Por eso estos días hay que cuidarse, día de eclipse hay que comer, dormir, ir a trabajar y no mucho más", aconsejó la mediática.

"No tomes decisiones importantes", cerró su consejo la reconocida exponente del estilo. Pampita decidió compartir cuáles son sus mejores recomendaciones para este viernes de eclipse. Entre sus reparos sobre estas fechas, se destacó el no tomar resoluciones acerca de tópicos relevantes en nuestras vidas e intentar hacer lo mínimo indispensable.

