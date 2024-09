Los rumores de separación o crisis amorosa de Pampita y Roberto García Moritán comenzaron previo al 20 de septiembre al que ella hizo referencia en sus historias de Instagram cuando subió conversaciones que mantenía con su expareja y cómo compartió lo que decían los medios acerca de eso, dando a entender que ella se enteró de esa forma y que a partir de esa fecha se encuentra soltera.

De igual forma, el que tuvo el contacto con los medios fue el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires. Según contó Pía Shaw, en “A la Barbarossa” de Telefe, él habría tomando la decisión de romper relación con la excompañera de vida de Benjamín Vicuña. Esta información fue reforzada o complementada por Ángel de Brito en su cuenta de X (ex Twitter).

Separación Pampita y Roberto García Moritán: por qué aseguran que él habría tomado la decisión

Las últimas dos semanas para Pampita y Roberto García Moritán fueron realmente movidas, ya que tuvieron a diferentes periodistas detrás de ellos con el objetivo de lograr que comuniquen o brinden mayores precisiones respecto a lo que ocurría con ambos sentimentalmente. Lo cierto es que tras algunas versiones, indagaciones y diferentes videos del político hospedándose en el Hotel Faena y otras pruebas, llegó el momento de que ambos se expresaran en las redes sociales.

Instagram fue la plataforma que ambos eligieron para, a su manera, comunicar lo que muchos ya habían informado en los diferentes medios. Hasta el momento parecía que la decisión la había tomado la modelo debido a una supuesta infidelidad o cuestiones económicas, pero la situación habría dado un vuelco total e indicaría que fue él el encargado de romper el vínculo amoroso.

“El sábado por la tarde Roberto García Moritán decidió hablar mediante un comunicado. Pampita no sabía que él iba a escribir y hablar en las redes sociales. Lo que le molestó a ella fue lo de los días desde que estaban separados”, comenzó diciendo Pía Shaw, en ‘A la Barbarossa’, en cuanto a las capturas de conversaciones de WhatsApp que ella había mantenido con él durante el último tiempo.

Pampita habría quedado desconcertada en cuanto a lo posteado por Roberto García Moritan que en su publicación de Instagram manifestaba que desde hace un tiempo estaban separados. Ella decidió responder y utilizó las stories de la red social para expresar: “Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha”. Además, realizó una serie de diferentes capturas en las que se ve que todo marcha bien y que el contacto con el político era normal.

Tras esta información brindada por Pía Shaw, el que se hizo eco y complementó fue Ángel de Brito. “Cuenta @piashaw que Moritán dejó a Pampita, no sabía de la mudanza y se enteró por la tele”, escribió el periodista de LAM en su cuenta verificada de Twitter.

En este marco, Pampita no habría tomado la decisión de romper su vínculo amoroso sino que Roberto García Moritán es quien sí habría ejecutado esta determinación que actualmente los tiene separados y sin pronunciamientos públicos desde la expresión de ambos en redes sociales.

