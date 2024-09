Pampita y Roberto García Moritán están envueltos hace ya varias semanas rodeados de rumores de separación luego de cinco años de relación. Ante el constante silencio de la modelo, el empresario aclaró en varios medios que solo se trataba de rumores, hasta que en el día de hoy ambos aclararon su separación. En medio de todos estos problemas el hermano del político tuvo un me gusta bastante polémico.

Roberto García Moritán y Pampita

El polémico "like" del hermano de Roberto García Moritán tras la separación con Pampita

Entre las especulaciones de separación, muchos medios acusaban a Roberto García Moritán de haberle sido infiel a Pampita con una periodista política. A pesar de esto el empresario negó siempre no solo la separación, sino también las acusaciones de adulterio. En las últimas horas, realizó un comunicado donde cuenta su separación.

Posteo X, Ejercito de LAM

El ejército de LAM publicó en las últimas horas una captura de pantalla donde se ve un posteo donde una persona tenía una remera negra que decía: “Dejen de gorrear a Pampita” lo más sorprendente de esto es que uno de los me gusta que tiene es de Francisco García Moritán, el hermano del político.

Posteo de Roberto García Moritán

En el día de hoy, Roberto García Moritán realizó un extenso posteo en su Instagram que título: “Sobre mi vida personal y mi familia”. En este habla sobre su separación con Pampita, “En estos días se han hecho públicas muchas declaraciones y comentarios sobre mi vida personal y mi familia que no sólo han generado confusión sino también han afectado a quienes más amo”.

Posteo de Roberto García Moritán

En este aprovechó para aclarar: “Hace un tiempo ya que Carolina y yo nos hemos separado. Fue una decisión difícil y dolorosa, como cualquier separación, pero lo hicimos con el propósito de proteger la paz y el bienestar de todos los miembros de nuestra familia”, continuó con su posteó Roberto García Moritán.

Publicación Pampita

Luego del posteo del político, Pampita salió al cruce con este con una fuerte historia: “Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha”. Aclaró para luego publicar una serie de capturas donde muestra que ella seguía en pareja con el empresario hasta el día en cuestión.

Fiel a su estilo la Pampita no expresó nada más sobre el posteó que realizó Roberto García Moritán, pero si se encargó de publicar los chats de estas semanas con su ex pareja; logrando así desmentir todo lo que dijo el político, el cual aseguraba que se habían separado hace ya algún tiempo.

