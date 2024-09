Hace unos días, el nombre de Pampita ha sido tendencia en las redes sociales, sobre todo ahora que se confirmó su separación de Roberto García Moritán. Las especulaciones rodearon a la modelo cuando se dijo que visitaría el programa de Susana Giménez, pero la conductora tomó el control de la situación y decidió aclararlo en su cuenta oficial de Instagram.

Tras su separación de Roberto García Moritán, Pampita aclaró si participará en el programa de Susana Giménez

Roberto y Carolina fueron víctimas de muchos rumores acerca de su separación, incluyendo supuestas infidelidades del político hacia la modelo. Sin embargo, las especulaciones cesaron cuando el ministro porteño publicó un comunicado en el que anunciaba oficialmente la separación de la pareja: “Hace un tiempo ya que Carolina y yo nos hemos separado. Fue una decisión difícil y dolorosa, como cualquier separación, pero lo hicimos con el propósito de proteger la paz y el bienestar de todos los miembros de nuestra familia”, explicó el empresario.

Inmediatamente, la modelo salió a desmentir la fecha de su separación. Fiel a su estilo, decidió no quedarse callada y publicó chats que demuestran que todo estaba bien entre ellos antes del 20 de septiembre de 2024. “Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha”, escribió la conductora.

Pampita fue vinculada a varios programas donde se especulaba que hablaría sobre la separación, uno de ellos el de Susana Giménez. No obstante, la modelo desmintió esto por completo: "Quiero aclarar que no hablé con ningún productor de ningún programa. Ni voy a ir a ningún programa". Tras su separación de Roberto García Moritán, también aclaró: "Y todo lo que se especula de una participación mía en algún lado, o pedido a cambio de dar una entrevista es mentira".