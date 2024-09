Pampita y Evangelina Anderson sorprendieron a todos con sus looks para el programa de los ocho escalones, donde ambas participan como jurado. En el día de anoche ambas lucieron un atuendo total black que lograba una combinación perfecta entre la elegancia y el glamour, a pesar de que ninguna está pasando su mejor momento.

Evangelina Anderson y Pampita

Los looks total black de Pampita y Evangelina Anderson

En el día de ayer, Pampita se mostró súper cómoda con un vestido de color negro largo que poseía un escote en forma de “U” cerrado en el frente mientras que en la parte posterior mantenía una apertura hasta la zona de la cintura. A pesar de su difícil situación sentimental por la separación con Roberto García Moritán se mostró esplendida.

Evangelina Anderson y Pampita

Mientras que Evangelina Anderson combinó a la perfección un vestido de color negro con encaje ceñido al cuerpo en la parte del torso con un escote profundo, mientras que se mostraba más suelto en la parte inferior. A la vez decidió colocarse en la parte superior un saco negro que la ayudaba a cubrir parte del vestido.

Evangelina Anderson

El difícil momento sentimental que viven Evangelina Anderson y Pampita

Ambas modelos se encuentran pasando momentos difíciles familiares, mientras que Pampita está enfrentando la difícil separación de Roberto García Moritán, quiénes confirmaron su separación luego de varias semanas de especulaciones donde no solo se rumoreaba de la ruptura sino que se hablaba de infidelidades de parte del político.

Posteo de Pampita

En el día de ayer, Pampita publicó en sus redes sociales una serie de fotos, en la primera confirmaba su separación. “Yo me enteré de todo el viernes de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha”, publicó en sus redes sociales la modelo para luego subir varias capturas que desmentían los dichos de Roberto García Moritán.

Posteo Roberto García Moritán

Mientras tanto Evangelina Anderson viene viviendo unos difíciles días, donde se está despidiendo de todo en Argentina ya que se va a vivir a México, donde ya la está esperando Martín Demichelis, que se fue a trabajar allá luego de que renunciara de su puesto de director técnico de River Plate.

Durante la mañana del domingo, la modelo estuvo presente en el partido de Bastián Demichelis contra boca. Luego del triunfo del equipo de su hijo Evangelina Anderson publicó un video donde se lo ve disfrutando junto a sus compañeros. “Ganamos. Te amo y estoy orgullosa de vos”, expresó la modelo.

Bastián Demichelis y Valentino López

En las últimas semanas, se supo que mientras ella, y sus hijas, Lola y Emma Demichelis se van hacía México con su padre, el adolescente se quedará jugando en River Plate, donde no solo está cumpliendo su sueño, sino que va al colegio. Bastián Demichelis es compañero de equipo de Valentino López, el hijo de Wanda Nara, con quien pasa bastante tiempo de su semana.

VDV