Después de su separación con el ex futbolista Gerard Piqué, no es novedad que Shakira tiene planeado irse a vivir a Miami, pero lo que es una incertidumbre es la fecha de mudanza. El diario El Periódico, la cantante barranquillera reveló que tiene planeado su mudanza el 1ro de abril, ya que aprovecharía las vacaciones escolares de los norteamericanos. De esta manera sus hijos Milan y Sasha se incorporarían a un nuevo colegio.

En los últimos días, Shakira habría realizado algunas reformas en su mansión, que cuenta con 750 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y con una vista al mar. Dicha propiedad la adquirió en el 2001 por mas de 2.5 millones de euros y si bien en el 2018 tenía pensado venderla, luego de la polémica separación, decidió cancelar dicha venta y convertirla en su nuevo hogar.

Luego de grabar un lapidario tema junto al productor argentino Bizarrap, dedicado a su ex pareja, tuvo un éxito total, sumando millones de reproducciones a pocos días de su estreno. Lo cierto es que la cantante reveló que su hijo Milan fue quien le dio la maravillosa idea de grabar junto al argentino y ella no dudo en hacerle caso. “Lo de la session 53 con Biza es resultado de una sugerencia de Milan. Me dijo: 'mami, tienes que hacer algo con Bizarrap... ¡Es el dios argentino!'" comentó.

"Hay un antes y un después de Bizarrap. Entré al estudio de una forma y salí de otra. Fue un gran desahogo necesario, también para mi propia sanación, para mi propio proceso de recuperación. Creo que estaría en un lugar muy distinto si no hubiera tenido esa canción, la posibilidad de expresarme, de pensar en el dolor, porque después de experimentar un desamor, una traición, un vacío, una decepción... hay que sentir, pero también hay que pensar en eso que se siente", dijo la barranquillera al periodista mexicano Enrique Acevedo para el programa “En Punto con Enrique Acevedo”.

