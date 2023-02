La cantante colombiana Shakira reveló en una entrevista para la revista VOGUE de México, cuál es su look favorito y también contó, de manera sorpresiva, un detalle sobre las botas rojas que usó en su outfit en la presentación del Súper Bowls Halftime Show en el 2020.

La revista retó a Shakira para que, en retrospectiva, analice su vida en looks, lo que la llevó a divagar por varios outfits. Fue allí donde reconoció que, cómo toda una estrella pop y del rock, su estilo favorito decanta en los jeans, las remeras y las zapatillas.

En un análisis del look descontracturado que llevó en el 2005 para el lanzamiento de su álbum Fijación Oral Vol. 1, Shakira expresó su amor por este estilo. "Vivía en las Bahamas... Iba de jeans y camiseta o pantalones y camiseta, que al final es mi look favorito".

Luego, sobre su look bohemio, lucido en el 2014 en Los Ángeles, donde llevó una larga trenza con su cabello rubió, la colombiana agregó que este es uno de sus formas de llevar el pelo que más le gusta. "Me encanta la trenza, ésta, me la voy a volver a hacer". De hecho, ese peinado hace parte de su look para en el video "Perro fiel".

Mucho más cercana en el tiempo, la compositora y bailarina barranquillera habló de su look para el Súper Bowl Halftime Show en el 2020 junto a Jennifer López.

La artista reveló que las botas que usó para llevar su vestido rojo con cristales de swarovski, era sus botas de toda la vida. "Son mis botas de toda la vida. Son botas que deben tener conmigo, unos 15 a 20 años", confesó la colombiana. ¿La razón? esto dijo Shakira. "Soy muy particular con el tema de las botas para cantar porque me siento siempre muy incómoda con zapatos y estoy muy acostumbrada a cantar descalza, entonces, hay solo dos o tres pares de zapatos que me van bien y estos son uno de ellos", subrayó la cantante.

"Erán negras, las tuve que forrar en cristales swarovski y estuvieron como tres días borrando cristal por cristal", comentó Shakira como parte de la anécdota de su look en el Súper Bowls Halftime Show en el 2020.

Shakira sacó a la luz un mal consejo que le dio su suegra

En la línea del análisis de sus look, la cantante vio uno de sus looks cuando tenía el cabello corto, para el año 2012 - 2013, al ver la foto, lo primero que dijo fue: "Eso si que es un mal corte de pelo".

Luego, agregó: "Esto es consejo de mi suegra que me dijo: "Ay, por qué no te cortas el cabello, lo tienes muy maltratado", y yo: ¡Ajá! me lo corté. ¡El peor error de mi vida! Suegra, no te vuelvo a seguir consejos estéticos", señaló Shakira.

