Shakira le dedicó una indirecta a Gerard Piqué por el día de San Valentín: "Sigo siendo tu fan"

En el día de los enamorados fueron muchos las celebridades que se pronunciaron, ya sea a favor o en contra del amor, y Shakira no se quedó atrás. Habiendo calmado las aguas de unas semanas intensas durante el estreno de su canción contra Gerard Piqué, la colombiana le dedicó una indirecta.

En el video se la puede ver a Shakira pasando el trapo de piso en su casa mientras utiliza unos tacos y de fondo se escucha la canción Kill Bill de SZA. El tema musical se hizo viral en Tiktok y cuenta la historia de una mujer que aún no supera la relación que tuvo con su ex y le duele verlo disfrutar con su nueva pareja. Una historia prácticamente igual a la de Shakira con Gerard Piqué y Clara Chía Martí.

"Sigo siendo tu fan a pesar de haber estado resentida. Odio verte con alguna otra chica, sé que estás feliz. Odio verte feliz si no soy yo la razón... No quiero a ninguno, solo te quiero a ti. Si yo no puedo tenerte, nadie debería, Tal vez, tal vez yo maté a mi ex, no es la mejor idea", dice parte de la letra del tema musical.

La artista colombiana publicó el video sin emitir palabra, pero sus seguidores iniciaron una discusión sobre si se trata de una indirecta para el ex jugador del Barcelona o si simplemente disfruta de limpiar su casa con música de fondo. "Para los que dicen que no sabe trapear, les recuerdo que en su canción con Bizarrap trapeó EL PISO con Don Piqué … y le quedó reluciente", fue el comentario con más likes.

Adelanto de la nueva canción de Shakira junto a Manuel Turizo

A un mes de haberse lanzado el éxito mundial junto a BZRP, la Music Session #53, Shakira anunció de manera reciente su nuevo tema Copa Vacía, junto a su compatriota Manuel Turizo. Pese a que la cantante solo ha compartido la tapa, en que representa a una sirena atrapada en una red, se filtraron 21 segundos de su tema, el cual dice así: "Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué quedo con ganas de más, queriendo beber de una copa vacía".

