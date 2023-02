Shakira se pronunció por medio de las redes sociales y dejó un emotivo saludo para su amiga Rihanna, quien esta noche volverá a los escenarios con su gran presentación en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl.

La colombiana dejó un mensaje deseándole mucho éxito a su gran amiga, pero, esto podría tratarse de una pista que confirmaría los rumores sobre una posible participación de Shakira en el Halftime Show del Super Bowl 2023 donde Rihanna es la protagonista.

Shakira le envió un hermoso mensaje a Rihanna antes del Super Bowl.

"Recordando buenos momentos y deseándoles las mejores vibras para el show de esta noche, ¡Rih!", comentó Shakira junto a un screenshot de su video Can't Remember to Forget You o en castellano, Nunca me acuerdo de olvidarte, videoclip que hicieron juntas en el 2014 y que sus fans esperan con mucho ansiedad, que se pueda escuchar esta noche.

Shakira dejó en su cuenta de Instagram su canción el link de Music Halftime Headlines playlist para que escuchen su primer éxito en inglés "Whenever, Wherever". ¿Será otra pista que indicaría que Shakira acompañará a Rihanna? De llegar a ser así, los fans de las dos mega artistas internacionales van a disfrutar de un hiper mega show.

A qué hora empieza el Super Bowl 2023 con Rihanna

Este domingo 12 de febrero en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl, más de 120 millones de personas a nivel mundial presenciarán el tan esperado regreso de Rihanna a los escenarios, luego de 7 años de estar ausente.

"Estás corriendo durante 13 minutos, tratando de poner un set de 2 horas en 13 minutos... El desafío físico definitivamente ha sido inmenso", aseguró la artista de Barbados en una entrevista para Apple Music.

La plataforma paga Star + y el canal deportivo ESPN tienen los derechos de su transmisión para Argentina. Millones de fans que no saben de Fútbol AmEricano o de La National Football League (NFL), se reunirán esta noche para ver el mega show de Rihanna, desde las 20.30 h argentina.

