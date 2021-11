Shakira sorprendió con un tweet sobre Antonio de la Rúa y causó polémica

Shakira lanzó un comentario en Twitter que causó gran revuelo en sus fanáticos.

La artista estaba conmemorando el vigésimo aniversario de su disco “Laundry Service", y comenzó a repasar cada uno de los temas que lo componían, entre ellos, “Te aviso, te anuncio”.

“Quería hacer un tango porque en ese momento estaba saliendo con un argentino, estaba aprendiendo el baile y estaba inmersa en la cultura argentina”, explicó la actual pareja de Gerard Piqué. El texto estaba escrito en inglés en donde Shakira señalaba la relación con Antonio de la Rúa como un "dating", es decir que sólo estaba saliendo con el hijo del expresidente, Fernando de la Rúa.



Este detalle fue captado inmediatamente por su fans quienes le reprocharon el "título" que le había dado a su ex con quien estuvo por más de una década.

“¿Dating”? Hermana le escribiste DÍA DE ENERO”, “Jajajajaja ¿'Dating'? ¿En serio? No te hagas la bol... flaca, 14 años estuviste con Antonito, y le escribiste DÍAS DE ENERO, que ni por asomo le escribirías una canción así a Piqué”, "A dicho 'argentinian she was dating' le escribió terrible temón: Underneath your clothes", “'Dating' mis polainas. Ese hombre te cambió la vida y nos dio Día de Enero”, fueron sólo algunos de los comentarios que la artista recibió en su mensaje.

A 10 años del final, reviven detalles de la ruptura de Shakira y De la Rúa

Si bien la relación entre Shakira y Antonio de la Rúa terminó hace muchos años y cada uno pudo rehacer su vida, recientemente la relación que vivió la cantante con el hijo de Fernando de la Rúa volvió a estar entre las noticias del día al conocerse las infidelidades a las que la ídola latina fue sometida.

De acuerdo a Marina Gallo, la autoproclamada "tercera en discordia", Antonio le habría sido infiel a Shakira en los seis años que duró su relación. La mujer ventiló esta información en una entrevista brindada a Univisión en donde aclaró que De la Rúa vivió una doble vida con ella.

Vale destacar que las declaraciones de la mujer ocurrieron años atrás, justo cuando Shakira empezaba a salir con Gerard Piqué, sin embargo volvieron a tomar fuerza hoy y se hicieron virales por los fans de la cantante.