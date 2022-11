Shakira y Gerard Piqué ponen a la venta su mansión: cuál es la exorbitante suma de dinero que piden

Luego de que Gerard Piqué y Shakira llegaran a un acuerdo en el que decidieron que la colombiana se mudará a Miami con sus hijos, Sasha y Milan, una gran incógnita quedaba dando vueltas: ¿Qué pasaría con la mansión de Barcelona en la que convivieron durante 10 años? Mucho se dijo al respecto, incluso se especulaba con que el ex futbolista se mudase allí con su nueva novia, Clara Chía Martí. Sin embargo, esto parecería no ser cierto.

Según reveló recientemente el programa "Socialité", el ex defensor culé y la nacida en Barranquilla llegaron a la conclusión de que lo mejor sería poner a la venta su antigua casa. Una propiedad que cuenta con muchísimos lujos, entre los que hay una cancha de tenis, un estudio de grabación, piscina, ascensor y hasta un gimnasio propio, entre otros. La mansión tiene alrededor de 3.800 metros cuadrados y está ubicada en una de las zonas más lindas de la ciudad Condal, Esplugues de Llobregat.

Vista de la exclusiva mansión tipo bunker que Shakira y Gerard Piqué compartían en Llobregat.

¿Cuánto piden Shakira y Piqué por su mansión de Barcelona?

En cuanto a la suma que Shakira y Gerard Piqué desean que el nuevo comprador pague, se dice que se trata de unos 10 millones de euros. No caben dudas de que no les faltarán ofertas, pero hay un sólo detalle que podría entorpecer una venta rápida.

La propiedad, por más linda que sea, comparte espacios comunes con una de las casas vecinas. Casa en la que no por casualidad viven los padres de Gerard piqué y ex suegros de Shakira. En el mundo inmobiliario se dice que esto podría ser "un palo en la rueda" a la hora de concretar la venta de la mansión, aunque la ex pareja no pierde las esperanzas de que la transacción se realice de manera rápida y que finalmente puedan cada uno continuar con sus vidas por separado.

Shakira en su estudio de grabación.

En cuanto al futuro de Piqué, tras haberse retirado del Barcelona Fc se dice que se dedicará de lleno a su empresa, Kosmos. Sin embargo también corre el rumor de que el empresario esté barajando la idea de instalarse durante largos meses en Miami para estar cerca de sus hijos y su ex.

Vista frontal de la mansión de Shakira y Piqué.

Esta decisión no le habría caído para nada en gracia a la novia de Gerard Piqué, Clara Chía Martí quien al parecer no quiere saber nada con mudarse a los Estados Unidos y dejar su vida en Barcelona. Esto podría representar un verdadero conflicto en la pareja, que como también es sabido planea ir en busca de su primer hijo juntos.