Ganó Shakira: Piqué le cedió la custodia de sus hijos y se van a Miami

Oficialmente hay punto final para la separación del año. Es que lo único que unía a Gerard Piqué con Shakira era la custodia de sus hijos. Decididos a ponerse de acuerdo a como de lugar para evitar ir a un juicio, la ex pareja se reunió durante la madrugada en la mansión que compartían cuando aún eran familia y decidieron que Sasha y Milan se muden a Miami con su mamá. Al parecer, Clara Chía Martí habría convencido al ex futbolista de que se la hiciera fácil a la colombiana.

Según han filtrado los abogados de las dos partes, Gerard Piqué acepta que Shakira tenga la custodia de los hijos Milan y Sasha y que además se muden con la cantante a los Estados Unidos. Esto se dará de forma inmediata ya que no terminarán el curso escolar en Barcelona.

Shakira con sus hijos, de viaje en Estados Unidos.

Luego de pasar la Navidad en Catalunya junto a sus amigos y familiares, los niños y Shakira se instalarán en la mansión que la barranquillera tiene en el sur de la Florida. Serán escolarizados allí desde enero y el padre podrá visitarlos.

Porqué Gerard Piqué aceptó que Shakira se quede con sus hijos

Si bien son varias las teorías que dan vueltas, en cuánto a porqué Gerard Piqué le cedió la custodia de Sasha y Milan a Shakira, lo cierto es que los niños han cumplido un importante papel en torno a la decisión, como también Clara Chía Martí, la actual novia del empresario dueño de Kosmos.

En el caso de Clara, porque es quien habría convencido a Gerard de que le haga las cosas más fáciles a su ex y es quien además pedía que "no se lastimasen más".

Clara Chía Martí y Gerard Piqué

Por parte de los menores, en un caso de separación conyugal la opinión de los menores es clave. Los padres le preguntaron a los niños con quién querían vivir y quedó claro que tanto Sasha como Milan dijeron que quieren vivir con Shakira, su mamá.

Es que si los niños prefirieran quedarse en Barcelona Piqué no habría firmado este acuerdo. Incluso el ex defensor del Barça dio algunas pistas el pasado sábado en medio de su partido de retirada en el Camp Nou cuando dijo una frase contundente, entre lágrimas: "Amar es dejar ir". No pensaba en el Barça sino en los hijos Milan y Sasha.

El llanto desconsolado de Gerard Piqué no era solamente porque se iba del club de sus amores, era porque llora desconsolado, había decidido dejar libres a sus hijos. Porque claro, los quiere.