A los 61 años, Sharon Stone recreó la mítica escena de \"Bajos instintos\"

Sharon Stone es una de las mujeres más hermosas de Hollywood. Con 61 años, la actriz reconocida mundialmente por el filme Bajos Instintos, fue galardonada como la "Mujer del Año" en la gala de los premios GQ Hombres que se llevó a cabo en Berlín, Alemania.

Con la elegancia y el particular carisma que la caracteriza, la estrella subió al escenario y en medio de un potente discurso, decidió recrear el recordado interrogatorio de la película "Bajos Instintos", que protagonizó en 1992 junto a Michael Douglas y en la que sobresale el cruce de piernas que fue uno de los momentos más impactantes de la pantalla grande.

"Estaba sentada en el set y mi director me dijo, ‘¿Puedes pasarme tu ropa interior? Porque se ven en la escena y no deberías llevarlas, pero tranquila que no veremos nada’”, comenzó Stone. "Entonces, ahora quiero que todos me acompañen en este momento que cambió mi vida", continuó y solicitó a los asistentes que pusieran sus piernas firmes en el suelo y luego las cruzaran.

Al final de su discurso, la artista fue sumamente inspiradora y reflexionó: “Ha llegado el momento de que decidan quiénes son. Ya es hora de decidir qué van a hacer con la parte más tierna, importante, hermosa, salvaje, apasionada e importante de ustedes mismos. ¿Qué van a hacer con ella?”, dijo Stone arriba del escenario mientras le pidió