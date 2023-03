La rivalidad entre Jorge Rial y Luis Ventura parece no tener final y es que hace pocos días la atención de todos los medios se fue a Marcelo Corazza, ganador de la primera temporada de Gran Hermano, al ser detenido por corrupción de menores y trata de personas. Es por ello, que la polémica se reavivo cuando los conductores le habían realizado una cámara oculta al productor del reality.

Por otro lado, Jorge Rial ante la causa judicial en la que está involucrado Corazza apuntó nuevamente contra Luis Ventura: "De todas maneras, a mí sí me sorprende. Esta cosa suficiente de decir 'a mí no me sorprende porque me las sé todas'... A mí sí me sorprende mucho que Marcelo Corazza esté en esta situación", expresó en su programa Argenzuela por C5N.

En este contexto, Luis Ventura expresó respecto al caso Corazza: "El tema es así: alguien viene y hace una denuncia y muestra un video oculto que se hizo adentro de un auto, donde Corazza le avanza a un menor de edad. La cámara oculta la hizo la víctima. Nosotros la pusimos al aire de Intrusos y a Rial y a mí nos mataron".

Y continuó, apuntando contra su ex colega: "¿Cómo termina la historia? ¿Cuál fue el programa que descubrió todo esto? ¿Quién era el conductor? ¿Qué fue a conducir a Telefe Jorge Rial?'', asimismo añadió sobre la cámara oculta: ''La verdadera no era mostrar la sexualidad, era mostrar que se estaba curtiendo a un menor de edad y estaba probado. Pero cambiaron el título y fueron a buscar al conductor de ese ciclo, que tanto quilombo armó, para que jugara en el equipo y cambiara la historia", aseguró.

Respecto a Jorge Rial, también explicó más sobre el tema y dio detalles: "Él ya entró a Gran Hermano formando parte de esta banda de trata y corrupción de menores. Cuando a nosotros nos llegó, fueron tres padres, que les pido disculpas desde acá porque no les di bola en aquel momento, porque sentí que estaba inhabilitado para seguir con el tema, que lo habíamos abordado pésimo. Ellos me llamaron y se hablaba sobre esto de lo que la Justicia ahora lo está acusando formalmente", cerró.

