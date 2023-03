El enfrentamiento entre Jorge Rial y Luis Ventura data de hace casi una década, actualmente con la detención de Marcelo Corazza y ser procesado por corrupción de menos, la polémica se reaviva, ya que el conductor expresó su postura.

En su programa de C5N, Rial aprovechó para opinar y apuntar sin filtros contra Luis Ventura, aunque originalmente fue en Socios del Espectáculo en donde dieron a conocer las imágenes del periodista hablando: "De todas maneras, a mí sí me sorprende. Esta cosa suficiente de decir 'a mí no me sorprende porque me las sé todas'... A mí sí me sorprende mucho que Marcelo Corazza esté en esta situación".

Luego del clip de Jorge Rial hablando, Rodrigo Lussich expresó: "Rial es muy enfático, diciendo 'a mí sí me sorprende', porque en realidad le está contestando, sin nombrarlo, a Ventura. Que, un ratito antes, había salido en 'Intrusos' diciendo que a él no lo sorprendía la detención de Corazza", cerró analizando la postura de Rial en contra de Ventura.

Cómo fue la cámara oculta que le hizo Jorge Rial a Marcelo Corazza

En medio del auge por el primer Gran Hermano en Argentina, Jorge Rial y Luis Ventura realizaron una cámara oculta a Marcelo Corazza que generó revuelo.

En ese momento, ese tipo de "documentales" eran frecuentes en la televisión local donde se exponía detalles de la vida privada de las celebridades.

Por ese entonces, Jorge Rial expuso a Marcelo Corazza y lo mostró junto a un joven, por lo que se metió con su sexualidad.

Ahora, tiempo después de este polémico informe de Intrusos, Jorge Rial se refirió a esa cámara oculta y reveló que, en ese entonces, también recibieron denuncias. "A mí si me sorprende, más allá de ciertas cosas que pasaron después de esa fallida y mal hecha cámara oculta contra Corazza, que nada tenía que ver con esto", dijo el periodista quien aseguró haberse arrepentido por esta exposición.

"Después de eso recibimos muchas denuncias sobre este tema particular, pero habíamos quedado invalidados por esto. Pero me sorprende mucho que esté en esta situación. Él ya entró a Gran Hermano formando parte de esta banda de trata y corrupción de menores. Cuando a nosotros nos llegó, fueron tres padres, que les pido disculpas desde acá porque no les di bola en aquel momento, porque sentí que estaba inhabilitado", explicó Rial en Argenzuela.

