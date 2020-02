Silvina Luna reflexionó sobre las cirugías estéticas: "Puse en peligro mi vida"

View this post on Instagram

Estoy segura que solo conoces un lado de mi vida.⁣⁣ ⁣⁣ Pasé años exponiendo mi cuerpo, pensando que el envase era lo único importante. ⁣⁣ ⁣⁣ Este pensamiento me llevó a una cirugía que me puso en peligro mi vida, hecho que hizo replantearme mi camino y mis valores.⁣⁣ ⁣⁣ Mi vida por completo cambió, hoy, elijo otra mirada, cuidarme a mi misma y a otros. ⁣⁣ ⁣⁣ También decidí no comer animales y cuidar el planeta. Elegí una vida sana, una alimentación saludable y una mente en paz.⁣⁣ ⁣⁣ Hoy alimento mi cuerpo, alma y mente, me nutro de la meditación y la espiritualidad de las cosas. ⁣⁣ ⁣⁣ Siento que las mujeres tenemos mucho poder, pero ese poder esta dentro nuestro, no en nuestros cuerpos. En este proceso estoy mutando en mi contenido, en lo que quiero ofrecerles, en los productos que les quiero recomendar... Alguna vez te sentiste así? ¿cómo fue tu proceso?