Tras alejarse de la TV, Silvina Luna hizo un radical cambio de vida

Tras su participación en Divina Comida, Silvina Luna reapareció en los medios después de su abrupta renuncia a Incorrectas. La modelo decidió darle un vuelco a su carrera.

La ex Gran Hermano aseguró que quiere hacer un cambio rotundo. "Estoy con muchas ganas de compartir parte de mi vida saludable en las redes sociales. Hay muchas chicas que tienen ganas de hacer un cambio. Ellas me preguntan, me escriben y se interesan. Así que estoy armando como unos tutoriales", contó en el ciclo radial Agarrate Catalina,de Catalina Dlugi por La Once Diez.

Luego, confesó que este giro radical la alejarpa de la televisión. "Tengo ganas de ir a la facultad, estoy viendo si me anoto en psicología o filosofía. No extraño la tele, me gustaría estar haciendo algo que me vibre. Se puede vivir sin la tele, pero si aparece algo copado, volvería".