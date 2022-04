Instagram

Wanda Nara y Mauro Icardi quedaron fuera de la foto que parte de las estrellas del PSG se tomaron en la noche del martes, junto a sus esposas, para celebrar que su equipo viene con una racha ganadora en la Ligue 1.

Luego de haber vencido por goleada al Loirente (5 -1) y al Clermont (6-1), los jugadores argentinos Leonel Messi, Ángel Di Maria, Leonardo Paredes y el español, Ander Herrera, salieron a cenar bajo la luz de París, pero, en la foto no estaba el delantero Mauro Icardi y Wanda Nara.

Wanda Nara ya estaba en París, pero aun así, no estuvieron presentes en el evento que registró la foto que le está dando la vuelta al mundo. Contrario a eso, la empresaria y el futbolista, se mostraron muy juntos, en la comodidad del sillón de su casa, tomando mates.

Sin Mauro Icardi y Wanda Nara: la salida de parejas de Messi y Antonela Roccuzzo con jugadores del PSG.

Los futbolistas del PSG que están en la foto, salieron con sus respectivas y muy elegantes esposas. Antonela Roccuzzo, Jorgelina Cardoso, Camila Galante e Isabel Collado, acompañaron a sus esposos, en una velada de mucha celebración y glamour.

Las cuatro elegantes parejas lucieron looks muy casuales e informales para la noche parisina. Antonella vistió un pantalón de tela blanco, con una blusa arriba de la cintura, con manga tres cuartos y cuello en V. Messi optó por unas zapatillas blancas, camisa de vestir celeste, pantalones y suéter azul. Ángel Di María resaltó por su campera entallada blanca con líneas en los brazos y terminaciones y unos jeans desteñidos muy cómodos. Jorgelina llevó puesta una blusa negra con una minicampera a la cintura y unos shorts a cuadros rojos y negros.

Antonela Roccuzzo.

Leonardo Paredes fue a lo clásico también. El fubolista lució una camisa negra entallada, para dejar ver sus tatuajes y unos pantalones beige, también entallados. Camila Galante lució también una blusa negra en con cuello en V y unos pantalones con bota campana y cinturón negro. Ander Herrera llevó puesta una remera blanca lisa, pantalones y zapatillas negras y un blazer negro. Isabel Collado eligió un vestido corto negro y unos tacos altos rojos.

La foto de los cuatro jugadores del PSG y sus respectivas esposas llamó mucho la atención, ya que pocas veces se les ve juntos. Pero es mucho más llamativa, por el hecho de que Wanda Nara y Mauro Icardi, no estén presentes en esta celebración de los argentinos.

Camila Galante.

Wanda Nara habló sobre su amistad con las esposas de los jugadores del PSG

“Con Antonela me llevo rebien. Compartimos los cumpleaños, ella viene a los cumpleaños de mis hijos, yo voy a los de ella. ¡Eso hacemos”, dijo la semana pasada Wanda Nara cuando habló con Ángel de Brito en LAM.

Wanda Nara, Mauro Icardi.

“Yo no tengo ningún problema ni con Camila, ni con ninguna mujer de ningún jugador”, aclaró Wanda, al ser interrogada por Pía Shaw, sobre una supuesta enemistad entre ellas y las mujeres de los jugadores. Wanda Nara remarcó en su momento, que las mujeres de los jugadores no suelen juntarse para ir a un restaurante a la noche, porque no lo hace nadie. “¡Acompañamos a nuestros maridos y nada más!”.