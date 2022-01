Sin pelos en la lengua, Michael Bublé criticó públicamente a Luisana Lopilato

Instagram

Durante la cuarentena fue mucho lo que se habló sobre la relación de Michael Bublé y Luisana Lopilato, ya que en los vivos que hacía la actriz en Instagram, se veían actitudes sospechosas de parte del cantante con respecto a su esposa, en la forma de tratarla.

Sin embargo, fue la mismísima Luisana Lopilato quien se encargó de ponerle punto final a los rumores de maltrato, apoyando a su marido con un comunicado donde desmentía vehementemente los dichos y asegurando que Michael Bublé jamás la había hecho algún destrato.

Luisana y Michael

Lo cierto, es que los comentarios de Michael Bublé con respecto a su esposa en una entrevista que dio para US Weekly, fueron bastante desconsiderados, teniendo en cuenta que se asume un holgazán en las tareas relacionadas a la rutina hogareña.

“Soy un hombre holgazán. Muchas veces, especialmente cuando estoy trabajando todo el día y los chicos me preguntan: ¿Podemos jugar al Minecraft? ¿Podemos jugar a esto? Y yo siempre les digo que sí. Después, Luisana llega a casa y pregunta: ¿Cuánto tiempo estuvieron en la computadora?”, fueron las palabras de Michael Bublé, dando a entender que la artista pone límites contundentes con respecto a la exposición de los niños a las pantallas.

Lopilato y Bublé

Eso no es todo, ya que Michael Bublé también declaró: “Cuando tu esposa te diga que no, si queres sobrevivir y evitar un divorcio, no importa lo que diga tu esposa, trata de entrar a la otra habitación y decirle: Cariño, ¿de qué diablos estás hablando? Estoy absolutamente en desacuerdo con esto”, evidenciando que discutir con Luisana puede ser caótico.

Como si eso fuera poco, la frutillita del postre fue cuando Michael Bublé acusó a la actriz de no comprender su sentido del humor y hasta de insultarlo por eso. “No sólo no entiende mi sentido del humor, sino que tampoco lo aprecia. Me lo dice todos los días. Sin ir más lejos, hoy me dijo: ‘Sos tan estúpido, Mike”.