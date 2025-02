La relación entre Sabrina Rojas y Griselda Siciliani ha sido de atención mediática desde que la actriz comenzó su romance con Luciano Castro, exmarido de Rojas y padre de sus hijos. Desde entonces, ambas han intercambiado indirectas y han protagonizado varios cruces en los medios.

Luciano Castro

Por este motivo, cuando Sabrina fue invitada al programa “Bondi Live”, los espectadores no tardaron en preguntarle si había visto "Envidiosa”, la serie que protagoniza Siciliani y que recientemente estrenó su segunda temporada.

Sabrina Rojas reveló si vio Envidiosa, la exitosa serie protagonizada por Griselda Siciliani

"Cuando estuve en pareja con Luciano, conocí a muchos actores, y a partir de ahí me costó ver ficción argentina, porque al conocerlos y tratarlos, me costaba meterme en la historia. Incluso las novelas que él hacía, no las veía", explicó la conductora, dejando en claro su postura sobre las producciones nacionales.

Sin embargo, sorprendió al revelar que si había visto algunos episodios de “Envidiosa”. "Vi dos capítulos. No sé bien por qué la dejé. Ella y todo el elenco me parecen espectaculares. Ella me parece maravillosa como actriz", comentó Rojas, reconociendo el talento de Siciliani a pesar de la tensa relación que mantienen.

Cuando le señalaron que sabía separar la obra del artista, la conductora respondió con firmeza: "Sí, en ese sentido, sí", demostrando que su conflicto personal con la pareja de su ex no le impide disfrutar de su trabajo en la pantalla.

Envidiosa

La declaración de Sabrina Rojas generó todo tipo de reacciones entre sus seguidores y en los medios de espectáculos, avivando nuevamente la polémica en torno a su vínculo con Griselda Siciliani y Luciana Castro. A pesar de las diferencias, la conductora dejó en claro que puede valorar el talento de su colega sin mezclarlo con su vida personal.

N.L