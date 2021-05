Síndrome del nido vacío: los tristes días que vive Sarah Jessica Parker

A la espera de que arranque el rodaje de los nuevos capítulos de “Sex & the City”, Sarah Jessica Parker está pasando unos días muy tristes. Y no porque Kim Cattrall no vaya a estar en esta nueva temporada; sino porque su hijo mayor, James Wilkie Broderick, está a punto de graduarse en el último curso de instituto. El año que viene abandonará el hogar familiar para irse a estudiar a la universidad.

Sarah Jessica se encuentra atravesando el momento decisivo por el que tienen que transitar, tarde o temprano, todos los padres. Es por esto que la actriz, quiso dejar constancia en sus redes sociales, publicando un emotivo texto en homenaje a su hijo, a quien fotografía de espaldas; ya que tanto ella como su marido Matthew Broderick nunca han querido exponer a sus hijos.

“Hacia el ocaso de su carrera en la escuela secundaria. El punto final al acabar una frase muy larga. Y de todos los amaneceres y atardeceres de su futuro. Este es un hito que no se entiende completamente hasta que estás a sus puertas. Hasta que cruzas el umbral hacia tu próximo capítulo, en su mayoría misterioso”, escribe Parker, que a sus 56 años y con sus hijas gemelas Marion y Tabitah todavía en casa, se adelanta al tan temido síndrome del nido vacío.

“Al igual que todos los demás capítulos que forman parte de la novela épica que es la historia entre padres e hijos, todos nosotros, los Parker-Brodericks, estamos orgullosos, llorosos y también ansiosos por celebrar tu graduación. Disfruta de este hermoso día, te los has ganado”, concluye Sarah Jessica.

