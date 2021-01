La verdad detrás del drama entre Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall

Los fanáticos de Sex and the City recibieron la mejor noticia para iniciar el año cuando Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis abordaron Instagram por sorpresa para anunciar que las súper amigas estaban de regreso. Desde CARAS, hacemos un repaso sobre la historia de este gran show, con fotos del sitio guacamouly.com



La serie de 6 temporadas y 2 películas, que se estrenó por primera vez el 6 de junio de 1998, cuenta la historia de 4 amigas, Carrie (Parker), Miranda (Nixon), Samantha (Cattrall) y Charlotte (Davis) que viven en Nueva York y que a pesar de sus diferencias y sus vidas sexuales en constante cambio, se mantienen unidas durante los altibajos.

Tras el anuncio de la vuelta de Sex & The city se incrementan los rumores sobre qué pasó entre Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall.

Crédito: Guacamouly.com

Los detalles de moda y las hermosas postales de Nueva York no fueron los únicos temas que hicieron que la serie este en boca de todos. Los fuertes rumores de enfrentamientos entre dos de sus estrellas, Parker y Cattrall pusieron a Sex and the City en los principales tabloides de chismes del mundo entero. Celos, dinero y malos tratos son algunos de los temas que hicieron que la amistad entre Carrie y Samantha no traspasara la pantalla.

¿Pero qué pasó realmente entre Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall?



Luego del éxito de la 1.er temporada, Sarah Jessica Parker adquirió el título de productora ejecutiva elevando su salario por el de las demás protagonistas. Esta diferencia generó disconformidad en Kim Cattrall que también negocio un aumento de su salario. Según thetelegraph.com la actitud de Kim y la constante comparación con Sarah Jessica Parker no fue bien vista por el resto de las actrices iniciando un corte entre el bando de Parker, Nixon y Davis y el de Cattrall, a tal punto que no se sentaban con ella ni para comer.



En 2004 durante una entrevista en el show Friday Night With Jonathan Ross y tras 6 temporadas, Kim admitió que el dinero fue un problema a la hora de negociar el contrato para la séptima temporada. “Sentí que después de seis años era hora de que todos participáramos en la ganancia financiera inesperada de Sex and the City. Cuando no parecían interesados ​​en eso, pensé que era hora de seguir adelante”. A pesar de sus palabras dejó abierta la posibilidad de volver a interpretar a Samantha cuando le preguntaron si participaría en la película. “Si el trato fuera correcto y el guion fabuloso, absolutamente lo haría”.





Sus palabras y una buena negociación fueron los que permitieron que en 2008, se estrenara la primer película de Sex and the City abriendo paso a la segunda.



En 2009 y durante el rodaje de la segunda película, los rumores de rivalidad volvían a estar presentes y The New York Post publicó un artículo en el que afirmaban que las dos actrices no se hablaban, a tal punto que incomodaban a todos en el set.





Dichos rumores fueron desmentidos por Parker en varias entrevistas donde afirmó que el chisme era más jugoso si las protagonistas tenían mala relación y hasta tildó de sexista cuando le preguntan solo a las mujeres protagonistas si tienen mala o buena relación entre ellas y no a los hombres. Para la sorpresa de todosCattrall apoyó a Parker cuando en una entrevista con Daily Mail dijo: “Creo que Sarah tenía razón, la gente no quiere creer que nos llevamos bien. Han invertido demasiado en la idea de dos mujeres fuertes y exitosas que luchan la una con la otra. La verdad es que somos amigas y nos llevamos bien y hacemos nuestro trabajo felices juntas no son ni de lejos tan digno de noticias. Creo que Sarah es fantástica. Es una líder nata y guía al equipo y al elenco de una manera tan fuerte pero gentil. Ella y yo estamos hartas de esto. Es agotador hablar de ello, y realmente aburrido.”



Sex and the City 2 fue todo un éxito y los productores junto a Warner Bros tenían en mente una 3.er película que lamentablemente tuvo que ser cancelada debido a las demandas de Kim Cattrall. Según Daily Mail, la actriz de 64 años solo aceptaba participar en la película si Warner Bros se comprometía a producir otras películas que ella tenía en desarrollo. Lamentablemente los estudios negaron dicha petición cancelando así toda la producción ya que no consideraban justo para los fanáticos realizar la película solo con tres de las cuatro protagonistas.



Lejos de apoyar y proteger a Kim Cattrall, Sarah Jessica Parker dejó súper evidente que el motivo por el cual no había una 3.er película era gracias las altas exigencias de su coestrella. En una aparición en el show de Stephen Colbert, entre chistes y risas, Parker lo invitó a que audicionara para interpretar a Samantha, al igual que hizo con Ellen DeGeneres.



Kim mostró su dolor y en 2017 durante una entrevista con Piers Morgan confesó que ella y las otras actrices nunca fueron amigas, que el motivo principal era la diferencia de edad y que ella no veía negativo que fueran simplemente colegas, pero en más de una oportunidad mencionó que hubiera deseado que Sarah hubiese sido más amable con ella, avivando la rivalidad entre ambas y las intrigas de qué es lo que realmente sucedió entre toma y toma. También desmintió los dichos de sus exigencias y aclaró que su único pedido fue no hacer una 3.er película, resolución a la que llego tras haber cumplido 60 años.Aclaro que su intención no era matar a Samantha, por lo contrario la liberaba y hasta les proponía que fuera interpretada por una mujer afroamericana o latina.





El corte final llegó en 2018 cuando Parker dedicó unas palabras a Cattrall vía Instagram tras la trágica muerte de su hermano. “Querida Kim, mi amor y mis condolencias para ti y los tuyos y Godspeed para tu amado hermano. Xx”. Esta es la respuesta que Cattrall hizo sobre su comentario. “Mi mamá me preguntó hoy “¿Cuándo esa hipócrita @sarahjessicaparker te dejará en paz?’ Tu continuo acercamiento es un doloroso, recordatorio de lo cruel que eras en realidad entonces y ahora. Déjame dejar esto MUY claro. (Si aún no lo he hecho) No eres mi familia. No eres mi amigo. Así que te escribo para decirte por última vez que dejes de explotar nuestra tragedia para restaurar tu personalidad de ‘chica agradable.”



Luego de 2 años del último cruce decidieron abandonar la idea de una tercera película pero reaparecieron con una propuesta más interesante de la mano de HBO Max, una mini serie de 10 episodios que recorrerá el camino de Carrie, Miranda y Charlotte mientras navegan por el viaje desde la complicada realidad de la vida y la amistad a los 30 hasta la realidad aún más complicada de la vida y la amistad a los 50. ¿Nombraran a Samantha? ¿Darán un cierre sobre su amistad? Esto y más recién podremos saberlo el día de su estreno.