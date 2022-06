Sofía Jujuy Jiménez y Juan Martín Del Potro estarían cerca nuevamente

Sofía Jujuy Jiménez y Juan Martín del Potro se separaron a principios del año 2020 luego de una relación muy intensa. Ambos decidieron que era lo mejor, pero la ruptura no fue fácil para la modelo que pensó que en algún momento podrían volver.

Sin embargo, salió a la luz un pequeño detalle que dejó en evidencia que actualmente estarían manteniendo buena relación. Sofía Jujuy Jimenez fue a lo de su odontólogo de cabecera Santiago Braverman y luego de lucir lo bella que quedó su sonrisa, el profesional la mandó al frente sin querer.

Juan Martín Del Potro y Sofía Jujuy Jiménez.

Luego de atender a Sofía Jujuy Jiménez, Santiago Braverman utilizó las historias de su cuenta personal de Instagram para agradecerle a Juan Martín del Potro por regalarle unas zapatillas autografiadas: "Para Santi y Luis, con cariño", se puede leer en el exclusivo calzado.

Lo curioso, es que el tenista no fue al consultorio de Santiago Braverman, pero sí lo hizo Jujuy Jiménez, por lo que sería ella quien le llevó el lujoso regalo de Juan Martín del Potro al odontólogo. Hasta el momento ninguno de los protagonistas se expresó al respecto.

Jujuy Jiménez y Juan Martín Del Potro.

Sofía Jujuy Jiménez hizo un fuerte descargo tras ser criticada por su imagen

La modelo participó de un evento donde la fotografiaron para compartir su look y al ver la reacción del público se sintió tan mal que decidió hacer un descargo para manifestar lo que pensaba al respecto de los que critican el cuerpo ajeno.

Jujuy Jiménez expresó: "Fui a ver una foto en la que salí, ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanta maldad? Eran todos los comentarios bardeando. Lo que a mí me lleva a todo esto, más allá de lo superficial y de lo que se ve, no puedo entender que haya gente que tenga tanto odio y que gaste energías en escupir todo eso. Si yo esto lo leía en otro momento, no sé cómo hubiese estado. Que importante es trabajar la seguridad en uno mismo".