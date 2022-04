Sofía "Jujuy" Jiménez rompió el silencio tras su separación y dio que hablar

Hace unos días se conoció la ruptura de Sofía "Jujuy" Jiménez con su novio Bautista Bello. Poco se conoció sobre los detalles que llevaron a la separación de la modelo y el polista, sin embargo, ahora ella decidió romper el silencio y dar su versión de los hechos.

Fue en "Socios del espectáculo" donde Luli Fernández relató las palabras que le dijo Jujuy con respecto a la finalización del romance.

“Yo en un momento le dije a ella ‘ojo que este chico no quiera hacer ver como él te dejó porque es muy de la persona cuando es dejada’”, contó la panelista e inmediatamente pasó a relatar las palabras que le confió la modelo: “Entonces ella me dijo ‘no no, pero yo terminé la relación porque me quiero ir a vivir al exterior’”.



El mensaje de Bautista Bello tras su ruptura con Jujuy Jiménez

"Quien pone muchas excusas, tiene pocas ganas", decía la placa que el galán subió a su Insta Stories.



Sobre este post, Luli Fernández también aportó: “Ella le dijo la verdad a él, no dio vueltas, pero parece que él no lo recepcionó bien. Para mí sigue enamorado de Sofi… A ella no le gustó que subiera esa historia”.