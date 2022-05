Instagram

Sofía Pachano estuvo por estos días en entrevista con Catalina Dugli y habló sobre el tema de ser madre junto a su pareja, el actor Santiago Ramundo. La actriz fue muy sincera al referirse a esa posibilidad.

Hace ya varios meses que Sofía Pachano y Santiago Ramundo viven juntos. Como es normal, siempre se suele preguntar si hay planes de agrandar la familia. La periodista le consultó a la actriz, si recibía presión por parte de su familia con relación a los planes de ser padres.

Sofía Pachano habló sobre el tema de ser madre junto a Santiago Ramundo.

“Sí, la hay (por la presión). Yo trato de no sentirla”. Sofi comentó que les hacen la típica pregunta de sofá, ¿Para cuándo el bebé?, pero todo indicaría que no está en sus planes ser madre aún.

“¡Pará, estamos en un proceso! Más allá de estar viviendo juntos, hay un montón de cosas que está bueno vivir con la pareja, más allá de tener hijos”, comentó la actriz.

“No hay que idealizar la maternidad, porque es difícil. Lo veo con mis amigas, no es fácil”. La hija de Aníbal Pachano agregó que es hermosa la maternidad, pero remarcó que no es fácil. “Antes de tomar una decisión así, creo que uno tiene que hablar mucho y estar listos y nosotros todavía no lo tenemos en los planes”.

Sofía Pachano reveló a quién le pide ayuda antes de entrar en las cocinas de MasterChef Celebrity

Sofi estuvo en la primera edición de MasterChef Celebrity. Para ese momento, la actriz logró quedarse con el puesto número 5 dentro de la competencia. Ahora, dos años más tarde desde su participación, la cocinera volvió a la revancha del reality, junto con otros compañeros de las diferentes temporadas.

Catalina Dugli le preguntó a Sofía Pachano si aún se sigue encomendando a su abuelo Mario y la actriz dijo que sí, que aún lo hace. “Me encomiendo a mi abuela Dorita y a Mario. No soy católica, pero tengo la crucecita o cadenita, que representa a mi abuelo y siempre la llevo como cábala.