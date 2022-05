Instagram

Sofía Pachano estuvo esta semana en conversación con Vero Lozano, en su programa Cortá por Lozano. En una charla muy sincera, la actriz reveló que tiene dos grandes problemas de convivencia con su novio Santiago Ramundo.

La charla fue recopilada por Ciudad Magazine, quien hizo eco de las declaraciones de Sofía Pachano sobre lo que vive bajo el techo de su hogar con su novio de más de un año.

Sofía Pachano reveló los problemas de convivencia que tiene con Santiago Ramundo.

“Yo tengo un placard abierto que no tiene puerta, tiene cortina, pero es un problemón porque cuando queda abierta a mí me agarra como un soponcio. Me pone nerviosa, me da angustia y él no la cierra antes de acostarse; lo hace a propósito", comentó la actriz acerca de la convivencia con Santiago.

Sofía confesó ser una mujer que le gusta tener todo muy en orden. En esa medida, afirmó que detesta ver que la ropa cuelgue y relató que cada vez que Santiago deja a la vista la ropa en el placard, se tiene que levantar y cerrarla para poder estar tranquila.

Pero como si eso ya no fuera mucho, la bailarina y cocinera reveló un tema con el que muchas parejas se pueden llegar a identificar. Resulta que Santiago no se lleva muy bien con “Apolo”, el perro de Sofía.

Sobre Apolo, Sofía dijo que cuando su perro conoció a Santiago, no le dio la atención que tal vez su novio quería y remarcó que su mascota es muy mimada. “Cuando él llegó, lo ignoró y para Santi es lo peor que le podés hacer. Le va tirando amor en cuentagotas”, reconoció la actriz.

Dado que no hay buen feeling entre Santiago y Apolo, el novio de Sofía fue radical con su postura: “Santiago vino y dijo: ‘perro en el cuarto, no’. Ahora duerme fuera del cuarto". ¡Apolo, claro está!

Cuándo se conocieron Sofía Pachano y Santiago Ramundo

La vida cruzó a Sofía Pachano y a Santiago Ramundo en el 2013, cuando ambos coincidieron en las grabaciones de “Señales del fin del mundo”. Para ese momento los dos estaban en pareja, pero no descartaron la posibilidad de mantener una amistad.

Los años pasaron y luego de que Sofía Pachano terminará las grabaciones de “MasterChef Celebrity 1”, viajó a México para tomar sus vacaciones de verano. Fue allí, en febrero, cuando la actriz decidió blanquear su romance con el actor, luego de que Juariu ya había develado algunas pistas que los unían.

Una vez blanqueada la relación, Sofía Pachano y Santiago Ramundo no ocultan más su amor y luego llegó la prueba de fuego, la presentación oficial con Aníbal Pachano, quien aceptó a su yerno con los brazos abiertos.