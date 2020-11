Sofía Zámolo presentó a su hija California

Sofía Zámolo presentó oficialmente a California, fruto de su amor con José Félix Uriburu. La modelo lo hizo mediante sus redes sociales.

La flamante mamá compartió una hermosa foto en donde se puede ver a la familia. "Bienvenida California Uriburu Zámolo a nuestras vidas. Gracias por sus infinitos mensajes de amor y de bienvenida a nuestra hija", escribió.

Y agregó en su cuenta de Instagram: "Estamos conociendo un mundo nuevo, una locura de amor, explosión de sentimientos como nunca antes imaginé en mi vida. Gracias y más gracias por todo el amor que nos mandan. Llega y se siente. Gracias por esta bendición".

En escasas horas, la hermosa publicación derritió a todos y recibió miles de "Me gusta", como también muchas felicitaciones por su maternidad.

Sofía Zámolo se enojó con Ángel de Brito tras el nacimiento de su hija

Sofía Zámolo vive un especial momento en su vida tras el nacimiento de California, su primera hija con José Félix Uriburu. Sin embargo, esto se vio un poco empañado por un enojo con Ángel de Brito.

La modelo fue mamá el pasado 29 de octubre y fue Ángel de Brito el encargado de compartir la información en su cuenta oficial de Twitter donde también difundió una foto de la recién nacida.

Lo cierto es que esta publicación provocó el enojo de la rubia, quien disparó contra el periodista. “Esa foto la mostraron antes de que yo la viera”, comentó la modelo en Instagram ante la pregunta de una seguidora.

Al enterarse de esta acusación, Ángel De Brito respondió de manera contundente a Sofía Zámolo y disparó: "No me arrepiento". "Yo di la información de que nació su hija California, y nada más”, dijo para revista Paparazzi.

"No hablo con ella. Hace mucho tiempo que no la veo, no tengo trato", añadió Ángel de Brito.