Pampita causó un fuerte escándalo en LAM al revelar en 2023 que hay una actriz en particular con la que no podría compartir elenco ni podría trabajar con ella en ningún proyecto. Ahora, fue el mismo Ángel de Brito quien finalmente terminó con las especulaciones y reveló de quien se trata.

Todo comenzó cuando el conductor le pregunto al aire en su programa de América TV: “No te voy a pedir nombres y la corro a la China (Suárez) de esta pregunta porque es obvio. ¿Hay alguna actriz con la que no trabajarías?”, y la jurado de Los 8 Escalones del Millón respondió sin filtros: “Sí, hay una. ¿Por qué? Porque me parece que no tuvo empatía, de mujer a mujer”.

Ahora, desde su cuenta oficial de Instagram, el presentador de LAM protagonizó un divertido ida y vuelta con sus seguidores en sus historias. En ese contexto, uno de sus seguidores le consultó: "¿Pampita se refería a Oreiro cuando fue a los Ángeles?".

La historia que compartió Ángel de Brito.

Lejos de esquivar la pregunta, y alejándola de los rumores que apuntaban a que Pampita no podía trabajar con la China Suárez ni Isabel Macedo, Ángel de Brito confirmó con un simple "Sí" que la actriz con la que la modelo no trabajaría nunca es Natalia Oreiro.

Por qué Pampita no trabajaría jamás con Natalia Oreiro

En 2023, la actriz uruguaya era una de las primeras actrices que aparecieron en las teorías de las redes sociales, en el medio de Romina Gaetani, la China Suárez e Isabel Macedo.

Fue la misma Analía Franchín quien reveló que Pampita no quiere a Natalia oreiro por un amorío que habría protagonizado con Benjamín Vicuña. Incluso cuando reveló en LAM que nunca trabajaría con una mujer en particular, una fanática escribió en su cuenta de "X": “Oreiro. Vicuña la engañó con ella cuando hacían la novela en Telefe. Analia Franchín ya lo confirmó a ese amorío y cómo bailaban lambada juntos en un fiesta de equipo”.

J.C.C