Las mujeres de Fede Bal no paran de salir a la luz, es por eso que ahora se dio a conocer una nueva relación en paralelo con otra chica, la cual estuvo 4 años. Yanina Latorre en LAM, contó todos los detalles del romance entre el actor y Sol Báez, bailarina o coreógrafa.

Según Yanina, el actor conoció a la bailarina en la temporada de verano del 2019 en la obra “Nuevamente Juntos”, luego ella se fue a vivir a Miami, Estados Unidos, pero mantenían una relación a distancia, el cual no les impedía mantener contacto y se volvieron a ver cuándo e estuvo haciendo “Resto del Mundo”.

Sol Baez

La bailarina fue partenaire de El Polaco en el ciclo de Show Match en el 2017, pero en enero del 2020 salió a la luz ese rumor, el cual ambos se encargaron de desmentir.

El descargo de Sol Báez en sus redes sociales

La noticia la contó Yanina, pero la bailarina decidió hacer un pequeño descargo en sus historias de Instagram.

El descargo de Sol Baez en su Instagram

“Lo que para muchos es solo un hombre mujeriego, a mí me significó años de terapia”. Luego, agregó: “No me victimizo en absoluto, es lo que me tocó vivir y de lo que me haré cargo siempre”, escribió la otra ex de Fede Bal.

J.M