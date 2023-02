Yanina Latorre lanzó una bomba en LAM que todavía no termina de explotar del todo. La panelista del programa de América expuso los chat que Fede Bal habría tenido con mujeres mientras estaba con su novia, Sofía Aldrey. Gracias al aporte de los chats empezaron a aparecer personas que estuvieron en su vida.

A partir del destape empezaron a hablar las personas que habían sido nombradas como las chicas con las cual Fede habría tenido un encuentro mientras estaba en pareja. Claudia Albertario fue una de las que se explayó en las redes sociales y escribió una carta para los seguidores y para los medios.

Entre otras, la bailarina Sol Baez, quien era pareja del Polaco en ShowMatch, escribió un duro mensaje en su cuenta de Instagram. "Lo que para muchos es solo un hombre mujeriego, a mí me significó AÑOS de terapia. No me victimizó en lo absoluto, es lo que me toco vivir y de lo que me haré cargo SIEMPRE".

En el medio del escándalo de Fede Bal y las infidelidades, aparecieron sus ex

Tamara Gala, la ex de Fede Bal que no terminó muy bien con él y tampoco con su madre, Carmen Barbieri, habló con Socios del Espectáculo y se expresó: "Yo siempre quedaba como la loca, la que quería prensa, como la mentirosa, pero después el tiempo es sabio y pone a cada uno en su lugar. Hay una palabra para esto y es violencia, violencia también es faltar el respecto".

EF.