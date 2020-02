Sol Pérez explicó las verdaderas razones de la crisis con su novio

Sol Pèrez atraviesa una profunda crisis con su novio, Guido Mazzoni. El problema radica en la apretada agenda de ella.

La panelista aseguró en una entrevista que no está separada, pero si está distanciada de su pareja. "Nunca dejamos de ser novios. La temporada es difícil para todos y sobre todo para mí que me cargué de laburo todo el día y fue un gran error. Laburo a la mañana, al mediodía, a la tarde y a la noche y para una persona termina siendo engorroso porque viene a acompañarte, pero tampoco puede compartir mucho con vos”, explicó la modelo en diálogo con "Confrontados".

Y agregó: "Él estuvo casi un mes y medio acá en Mar del Plata sin trabajar y gracias a Dios que puede tomarse el tiempo que quiera, pero es duro para la cabeza de cualquiera el laburar constantemente y de repente parar, en un lugar que no es tu casa, sin tus amigos y acompañando a una persona. Se hace complicado para todos y yo lo entendí”, dijo sobre su pareja, propietario de "Bigg", una famosa cadena de gimnasios especializados en crossfit.

“En las parejas hay que entenderse, acompañarse y entender que tal vez él estaba viviendo un momento complicado. Cuando vuelva se supone que las cosas van a ser mejores”, y siguió.

No es la primera vez que la panelista se carga de obligaciones. El año pasado para resolver este conflicto, y poder verse más, se fueron a vivir juntos. Así lo explicó la rubia: “El año pasado tenía cinco laburos, durante el día no lo terminaba viendo, dormíamos juntos y eso era lo que compartíamos. Decidimos mudarnos juntos justamente porque no compartíamos mucho tiempo y lo que compartíamos era a la noche. Siempre nos llevamos bien en la convivencia, pero no podíamos compartir cosas de pareja como salir al cine o comer con amigos. Entiendo que él hoy lo ve para atrás, lo ve como raro y tiene razón en eso"

De cara al futuro la bailarina buscará reducir la cantidad de trabajo:"Este año me voy a manejar de otra manera, voy a seguir laburando de lo que me gusta, pero no me voy a cargar de laburo como el año pasado”, reflexionó Sol.

¿Lograrán superar esta crisis?